Василий Павлов – украинский военный историк, преподаватель и заведующий сектором военно-исторической политики Департамента военного образования. Также он – главный специалист отдела анализа Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Павлов – руководитель общественной организации "Центр милитарной истории". В интервью он рассказал о войне с Россией, женщинах в армии и внешний вид вооруженных сил.

Интересно Главная проблема ВСУ – российский враг: откровенное интервью со Штефаном

О женщинах в армии

Умеете ли вы стрелять?

Стрелять умею с легкого оружия – пистолета Макарова, автомата Калашникова. Другими образцами не обладал, личного оружия нет.

Что думаете о женщинах в армии?

Во времена Средневековья, Новое время, во время Второй мировой войны, в любой стране при необходимости – женщины всегда становились рядом с мужчинами, когда чувствовали себя гражданами этого государства.

Сарматские амазонки или жены украинских гетманов брали в руки оружие. Это подтверждение того, что в этом обществе женщины имели равноправное положение с мужчинами и могли самостоятельно отвечать за свою судьбу.

Женщины в ВСУ – это граждане Украины, которые имеют полное право исполнять обязанности, которые готовы взять на себя. Они должны получить те же права, которые есть у военнослужащих-мужчин.

О том, как победить в войне с Россией

Как победить в войне с Россией?

Победу можно получить только после того, как поймете все выводы (войны – 24 канал). В частности то, что война происходит одновременно во всех измерениях человеческой деятельности: непосредственно на поле боя, в экономике, в политике, в культуре, в идеологии. Но больше всего она происходит в сознании.



Василий Павлов: "Война происходит в сознании" / Фото "Военного телевидения"

Только тогда, когда мы будем уделять одинаковое или почти одинаковое внимание всем этим векторам, сможем создать такие условия, когда и ВСУ, и украинское общество начнут работать на победу более или менее синхронно.

Зачем армия без войны?

Функция защиты интересов граждан – является основной функцией государства. Пока существует государство – эта функция должна выполняться. Как только государство начинает избегать ее, оно делает первый шаг к прекращению своего существования.

Как выиграть информационную войну?

По моему мнению, нам необходимо просто признать, что определенный этап информационной войны мы проиграли. На этом надо остановиться и перейти к новой информационной войне, которую мы должны построить со своими идеями и повесткой дня.

Мы должны активизировать те вопросы, которые интересны нам и нужны для нас. Я советую формировать собственный продукт, который в информационном поле можно было бы назвать "наступательным информационным продуктом", который бы нес украинские смыслы и который будет направлен на победу.

Как называть страну агрессора?

Страну-агрессора нужно называть страной-агрессором. Никаких других вариантов придумывать мы не можем. Уменьшительные или презрительные варианты касательно противника очень негативные. Когда мы начинаем пренебрегать противником, мы расслабляемся и наши решения могут быть ошибочными.

Предыдущий выпуск Парни погибли, этого не исправить, – волонтер выступила против любых отношений с Россией

Отношения со страной агрессором будут такие, как были со всеми странами-агрессорами в истории. Процесс будет чрезвычайно долгим и будет зависеть от того:

каким станет российское и украинское общества после завершения войны;

какие смыслы будут вкладывать в этот процесс политические элиты обеих стран.

Если кто-то не верит в изменения – посмотрите на исторические примеры между Украиной и Польшей, Украиной и Турцией. Некоторое время у нас не было большего врага, чем турки. Но пока они поставляют нам все необходимое для борьбы с агрессором, который некоторое время считался нам чуть ли не ближайшим "братом".

О внешнем виде ВСУ

Голубые береты помогли десантникам выстоять?

Это ошибочная ситуация. Были морпехи, которые в черных беретах предали Украину. Были десантники, которые в голубых беретах воевали против Украины.

Мы не можем сказать, что украинские десантники в украинских беретах воевали за берет.

То, что на тот момент это было их униформой и на этом основана их идентичность – это да. Но пока их идентичность базируется на совершенно иных символах.



Историк заявил, что внешний вид ВСУ надо менять / Фото "Войска телевидения"

Надо ли менять внешний вид ВСУ во время войны в чрезвычайно сложные моменты? Да, надо. Это подтверждает опыт всех государств, которые воюют.

В течении истории ребрендинг вооруженных сил происходил неоднократно – в сложные моменты истории этих государств. Так же в украинскую военную идентичность новые символы "вливаются" достаточно быстро.

Заметим! Не забывайте, что в 2021 году с даты изменения берета десанта будет 4 года, а с изменения берета морских пехотинцев будет 3 года. Это слишком мало для того, чтобы сформировать традицию, но это очень много, чтобы наполнить эти смыслы символами.

О наименовании бригад ВСУ

Что скажете о почетных наименованиях бригад ВСУ?

ВСУ должны идентифицировать себя с людьми, которые воевали за Украину, за украинскую государственность в том смысле, в котором она была в разное время

Мы должны четко понимать, что борьба за Украину продолжалась всегда. И борьба за Украину продлится еще долго.

Мы должны показать нынешним военнослужащим, что одновременно чтим и героев древних, и героев современных. Потому что если мы не будем помнить прошлых воинов, то мы также рано или поздно забудем тех, кто воюет сейчас. В этом и есть главная философия.

Об Украинской повстанческой армии

УПА террористы или нет?

В своей борьбе Украинская повстанческая армия никогда не использовала террористические методы борьбы. УПА никогда не боролась против одного народа.



"УПА не являются террористами", – Павлов / Фото "Военного телевидения"

Напротив, начиная с 1943 года, воевала под лозунгом "Воля народам – ​​свобода человеку". Воины УПА – это воины, которые в чрезвычайно сложных условиях боролись за независимость Украины всеми возможными, иногда не совсем цивилизованными средствами.

Об истории Украины

Русь Киевская или Русь Украины?

Русь Украина. Термин "Киевская Русь" появился в XIX веке в русской кабинетной историографии. Это сделали для того, чтобы объяснить преемственность истории: переход государственного центра с Киева во Владимир, с Владимира – в Москву.

Читайте Все начинается с любви: актер и военный Линартович сказал, как воспитать защитника Украины

Это сделали для того, чтобы сформировать преемственность московской государственности. Сейчас люди, которые хотят и пользуются термином "Киевская Русь", продолжают тянуть московский нарратив.

Чему учит история?

История учит тому, что она ничему не учит. Украинское государство, украинский народ никаких уроков из истории не выносит.