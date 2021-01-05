Изуродованное тело жителя Павлограда Днепропетровской области Александра Журавлева нашли в местном парке 3 января. Накануне мужчина говорил родственникам, что его жизнь может быть в опасности.

Об ужасном убийстве молодого человека сообщили в полиции Павлограда. По данным местного издания "Первый Павлоградский", Журавлев умер после того, как у него во рту взорвалась петарда.

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Перед убийством мужчину могли пытать.

Хотел уехать из города и предупреждал об угрозах

По словам руководителя общественной организации "Характерник" Юрия Марченко, незадолго до смерти 26-летний мужчина рассказал тете о том, что его пытаются выследить. Для того, чтобы избежать расправы, Журавлев собирался уехать из Павлограда.



Мужчина погиб от взрыва петарды во рту / Фото с Фейсбук Юрия Марченко

Также он придумал кодовое слово на случай попадания в беду.

Без статьи об убийстве

Мужчину нашли под одним из деревьев со спущенными штанами, синяками на руках и разорванными ранами головы.

По факту убийства открыли уголовное производство по статье о умышленном тяжком телесном повреждении, совершенном с целью запугивания потерпевшего.

Тетя погибшего утверждает, что полицейские пытались препятствовать родственникам погибшего и не признавали их потерпевшей стороной.



Перед смертью Александра Журавлева пытали / Фото с Фейсбука Юрия Марченко