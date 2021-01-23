В городе Павлоград Днепропетровской области 23 января вспыхнул пожар в общежитии. По предварительной информации, там живут несколько сотен человек. В результате возгорания пострадали 3 человека.

Пожар произошел в общежитии по улице Заводской, 28. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Главное о пожаре в Павлограде

Возгорание произошло 23 января примерно в 9:00 в одной из комнат общежития, расположенной на третьем этаже 5-этажного здания. Из-за сильного задымления, пожарные сразу начали выводить жителей общежития. Некоторых людей эвакуировали через окна.

Пожар локализовали в 09:16 и полностью ликвидировали в 09:38. К тушению возгорания привлекались 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Что известно о пострадавших

В результате пожара пострадали 3 человека. Медицинскими работниками они госпитализированы в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.

В Павлограде вспыхнул пожар в общежитии / Фото Павлоград.dp

Предварительные причины пожара

По предварительной информации СМИ, загорелась нежилая квартира, в которой жильцы хранили ненужные вещи. Ребенок играл со спичками, что и привело к пожару. Эта комната выгорела полностью, остальные пострадали от воды во время тушения.

Теперь здание на несколько дней останется без электричества. Социальные службы планировали расселить жильцов квартир, пострадавших от воды, но они отказались от помощи.