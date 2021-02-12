Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал почти 2 миллиона гривен, как выигрыш в лотерею. Такая история "большого везения" случалась раньше с Олегом Ляшко.

Об этом сообщает журналистка Екатерина Соляр в своем блоге "Подгорают". Она отметила, что в 2017 году подобная ситуация произошла с одиозным политком Олегом Ляшко.

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Экс-нардеп тогда задекларировал 500 тысяч гривен, которые также получил "благодаря своему везению в лотерее".

Сколько "выиграл" Павлюк

Как отметила журналистка, в общем Павлюк задекларировал 1,9 миллион гривен. В 2020 году он якобы выиграл 900 тысяч гривен, а в 2018 году – 160 тысяч.

Самое интересное, что еще несколько лет назад Максим Павлюк был среднестатистическим украинцем,

– отметила Соляр.

Она рассказала, что нардеп от "слуг" ранее жил на небольшую зарплату и даже брал кредиты. Первые сбережения в его декларации появились только после продажи недвижимости в Козине.

Обратите внимание. Максим Павлюк является племянником бизнесмена Ильи Павлюка. Его называют "теневым куратором" группы по 30 человек со "Слуги народа".

После того, как Максим Павлюк был избран в Верховную Раду Украины, ему стало невероятно везти. Таким образом, он якобы выиграл в 6 различных лотереях.

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