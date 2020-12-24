НАБУ поймало и вызвало на допрос председателя ОАСК Павла Вовка
Национальное антикоррупционное бюро вручило уведомление о вызове на допрос председателю ОАСК Павлу Вовку. Судья объявлен в розыск, но детективы Бюро встретили его и лично вручили уведомление.
НАБУ и САП ожидают Павла Вовка на следующем заседании Антикоррупционного суда 5 января 2021. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
Интересно Татарову не смогли избрать меру пресечения из-за передачи дела СБУ
Интересно, что вручение повестки состоялось 23 декабря, когда судья был на праздновании. Павел Вовк пришел на праздник к бывшему народному депутату.
На этом же праздновании также были судьи Конституционного Суда, в частности глава Александр Тупицкий. Они по делу о возможной попытке захвата государственной власти проходят как свидетели.
Как пояснили в НАБУ, при таких обстоятельствах Вовку вручали вызов на допрос из-за того, что он уже более 3 месяцев игнорирует обязанность явиться к следственному судье в качестве подозреваемого.
Еще с октября 2020 года в Антикоррупционном суде есть ходатайство об избрании меры пресечения. Но судебное заседание до сих пор не состоялось, потому что Павел Вовк не появляется на заседание.
Кроме того, НАБУ показало и видео момента, когда Павлу Вовку вручали повестку. Он выбросил ее из автомобиля и убежал от детектива.
Павел Вовк убежал от детективов НАБУ: смотрите видео
Коротко о деле Павла Вовка:
- Главу Окружного админсуда Киева и 6 его подчиненных подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
- Детективы НАБУ утверждают, что представители Фемиды выносили неправомерные решения в своих интересах, интересах бизнес-кругов и отдельных политиков.
- Павла Вовка даже объявили в розыск. Все из-за того, что он постоянно игнорирует допросы НАБУ и не появляется на них.
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