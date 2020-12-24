Национальное антикоррупционное бюро вручило уведомление о вызове на допрос председателю ОАСК Павлу Вовку. Судья объявлен в розыск, но детективы Бюро встретили его и лично вручили уведомление.

НАБУ и САП ожидают Павла Вовка на следующем заседании Антикоррупционного суда 5 января 2021. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

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Интересно, что вручение повестки состоялось 23 декабря, когда судья был на праздновании. Павел Вовк пришел на праздник к бывшему народному депутату.

На этом же праздновании также были судьи Конституционного Суда, в частности глава Александр Тупицкий. Они по делу о возможной попытке захвата государственной власти проходят как свидетели.

Как пояснили в НАБУ, при таких обстоятельствах Вовку вручали вызов на допрос из-за того, что он уже более 3 месяцев игнорирует обязанность явиться к следственному судье в качестве подозреваемого.

Еще с октября 2020 года в Антикоррупционном суде есть ходатайство об избрании меры пресечения. Но судебное заседание до сих пор не состоялось, потому что Павел Вовк не появляется на заседание.

Кроме того, НАБУ показало и видео момента, когда Павлу Вовку вручали повестку. Он выбросил ее из автомобиля и убежал от детектива.

Павел Вовк убежал от детективов НАБУ: смотрите видео

Коротко о деле Павла Вовка: