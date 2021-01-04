Убийство Павла Шеремета стало красным маркером для украинской правоохранительной системы. Основные факты о журналисте и общественном деятеле – в материале 24 канала.

Кем был Павел Шеремет

Павел Шеремет был российско-украинским журналистом, который родился в Беларуси. На родине он недолго работал в банковской сфере, затем занялся журналистикой. Работал корреспондентом на канале, который сейчас называется "Первый канал". Открыто критиковал режим президента Александра Лукашенко. В 1997 году в Беларуси его арестовали и дали 2 года условно. Президент лишил его гражданства.

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Тогда Павел эмигрировал в Россию, где он продолжил работать на "Первом канале". Он вел программу "Время". Даже получил премию ТЭФИ.

В 2013 году сменил работу и перешел на "Общественное телевидение России" (ОТР). В то же время, писал статьи на политическую тематику для нескольких изданий, в частности, и украинских. Среди них были: "Огонек", "Белорусский партизан", "Украинская правда".



Павел Шеремет был известным и уважаемым журналистом / Фото 24 канала

Пять лет до своей гибели Павел жил в Украине. Окончательно поселился в украинской столице после Революции Достоинства. Тогда же он ушел из ОТР. Так как его взгляды на события в Украине существенно отличались от мнений российских властей.

Как убили Павла

20 июля 2016 года в центре Киева погиб известный журналист Павел Шеремет. В тот день примерно в 7 утра, на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого взорвалось красное авто "Субару", в салоне которого был один человек – Павел Шеремет. Машина, в которой ехал Павел, принадлежала руководительнице "Украинской правды" Елене Притуле. Мужчина ехал один в студию, где должен был вести авторскую программу.

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Когда журналиста вытащили из машины, он еще был жив. Тем не менее, травмы, полученные от взрыва, были настолько сильными, что он умер в карете скорой помощи.

По данным полиции, камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая закладывала взрывчатку, и ее сообщника.

Первая реакция

Первая реакция на трагедию полиции и представителей власти была быстрой. Многие иностранные государства были обеспокоены этой трагедией. Так, посольство США, посол ЕС в Киеве, представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали украинскую власть расследовать убийство журналиста и наказать виновных. А на место чрезвычайного происшествия прибыли "высокие чины". Они активно убеждали, что это дело чести, которое быстро раскроют. Пятый президент Петр Порошенко расследование убийства называл делом чести, обещая приложить максимальные усилия и сотрудничать с европейскими и американскими коллегами.

Тогдашний глава государства собрал в своей администрации совещание глав силовых ведомств Украины, по итогам которого было принято решение создать оперативную группу, в состав которой вошли бы сотрудники полиции и Службы безопасности.

Смотрите видеотрансляцию с брифинга МВД относительно задержания подозреваемых в убийстве Шеремета:

Позже даже решили привлечь к расследованию иностранных следователей, речь шла о представителях ФБР.

Правоохранители пытались демонстрировать оперативную и слаженную работу, уверяя, что для расследования объединяют усилия различных служб.

По версии правоохранителей, которую они озвучили в первый день расследования, под сиденье водителя заложили взрывное устройство. Позже версию несколько изменили, сказав, что взрывчатку сделали из элементов противопехотной мины и магнитами и закрепили на днище машины с внешней стороны. Причиной смерти стали травматический шок и значительная кровопотеря.

Версии убийства

В СМИ можно было услышать много разных версий убийства известного журналиста. Прежде речь шла о профессиональной деятельности журналиста. В своих статьях он подвергал сокрушительной критике белорусскую и российскую власть.

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Называли и версию – по личным мотивам. Конфликт интересов в его личной жизни.

Еще одна версия – так называемый российский след. Мол, убили известного журналиста для дестабилизации ситуации в Украине. В пользу этой версии было то, что взрыв произошел накануне многотысячного крестного хода по центру Киева, который должен был пройти 27 июля (организатор – церковь Московского патриархата). Украинские силовики заявляли, что массовое скопление верующих может стать удобной мишенью для разного рода провокаций.

Новый поворот: подозреваемые

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. На брифинге руководители правоохранительных органов заявили о том, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пятерых. В частности, речь идет о медсестре одного из парашютно-десантных батальонов Яне Дугарь, враче и волонтере Юлии Кузьменко, музыканте и добровольце Андрее Антоненко, добровольцах Инне и Владиславе Грищенко.



К убийству Шеремета вероятно причастны те, кого не могли даже заподозрить / Фото 24 канала

По мнению правоохранителей, вероятно Юлия Кузьменко вместе с Андреем Антоненко закладывали взрывчатку, а Яна Дугарь – исследовала местность перед взрывом за несколько дней до того.

Чтобы прийти к такому выводу, следствие провело анализ походки фигурантов. Для экспертизы был привлечен один из лучших специалистов из Великобритании – Айрон Бирч.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал: чтобы установить этих лиц пришлось проанализировать огромное количество различной информации. Как следствие, удалось выяснить, что эти люди засветились в разных делах. Поначалу они даже не выглядели как группа. Помогли правоохранителям это узнать косвенные доказательства и записи телефонных разговоров. В частности, и одно из фото, выложенное ими в социальных сетях, на котором они изображены все вместе.

Проанализировав информацию о 35 фактах подобных преступлений, следствие из четырех основных версий убийства Шеремета – ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность или дестабилизация – остановилось на последней – дестабилизация ситуации в государстве, путем убийства известной личности,

– заявил Евгений Коваль.

Выявить подозреваемых в преступлении удалось лишь проанализировав многочисленные другие подрывы. В частности, внимание следователей привлекли два преступления: подрыв электроопоры в Херсонской области 21 ноября 2015 года и неудачное покушение на бизнесмена Ч. в Косово Ивано-Франковской области летом 2018 года. Где использовали очень похожее взрывное устройство.

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Евгений Коваль отметил, что во время работы полицейские осуществили: 800 изъятий документов и информации. В частности, у мобильных операторов. Также допросили свыше 3700 человек; назначили и провели 47 экспертиз; отработали 570 домов и примерно 4300 квартир; проанализировали свыше 80 миллионов телефонных соединений и 40 тысяч абонентов; исследовали видеозаписи с 221 камеры наблюдения (продолжительность записей составляла от 5 до 2 месяцев). Только проведя такую колоссальную работу правоохранителям удалось составить схему вероятного движения преступников и выйти на их след.

Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране,

– следователи МВД объясняют, почему Андрей Антоненко мог желать смерти Шеремета.

Видео: что известно об убийстве Павла Шеремета

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Через год после бравурного выступления Авакова и его подчиненных дело об убийстве Шеремета и до сих пор остается не раскрытым.

Версия следствия была подвергнута анализу и беспощадно раскритикована – эксперты, журналисты и активисты нашли массу несоответствий в словах следователей и документах различных экспертиз. Также следствием были нагло отвергнуты факты причастности к смерти Шеремета представителей украинских спецслужб, о которых шла речь в журналистских расследованиях.

Затягивание дела усилило подозрения в том, что дело сфабриковано, а Кузьменко, Антоненко-Riffmaster, Дугарь и Грищенко – должны были выполнять лишь коллективную роль "козла отпущения". Усилило подозрения в том, что версия следствия вилами по воде писана, освобождение Кузьменко и Дугарь из-под стражи и перевод под домашний арест.

Новая версия – белорусский след

В начале 2020 года появилось новое журналистское расследование, которое указывает на белорусский след. Называют заказчиком убийства президента Беларуси Александра Лукашенко.

4 января 2020 года на странице сайта "Белорусский Народный Трибунал" была распространена запись совещания у экс-главы Комитета госбезопасности Вадима Зайцева, которое состоялось в апреле 2012 года. Тогда спецслужбы Беларуси по заданию Лукашенко якобы планировали взорвать машину журналиста, но не успели этого сделать, потому что тот покинул страну.

Смета операции по ликвидации Шеремета и других "врагов Лукашенко" составила 1,5 миллиона долларов.

Пленки Зайцева – новый поворот в деле об убийстве Шеремета:

Мы подложим (бомбу – ред.) и так далее, и эту чертову крысу разорвет на чертовы куски – ноги в одну сторону, руки в другую сторону. Если все будет похоже на естественные причины, то люди не поймут сигнала,

– голос, похожий на Вадима Зайцева, сообщает о плане убийства Шеремета.

Эту запись представитель "Белорусского Народного Трибунала" Вадим Макар передал бельгийскому изданию EUObserver, которое привлекло для анализа специалистов из США. Они установили, что записи не имеют видимых признаков подделки, но в них удалена цифровая подпись. Также сообщается, что на время убийства Шеремета Зайцев уже пост в белорусском КГБ покинул.

По странному совпадению Национальная полиция в это же время начала активно разрабатывать новые версии – пресс-служба этой организации таинственно сообщила, что получила разрешение на проведение следственных действий в неназванном европейском государстве. Якобы удалось выйти на след заказчиков преступления.

Возможно, речь идет именно о проверке "белорусской версии". Но пока точку в деле ставить рано.