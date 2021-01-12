Божья кара за однополые браки: Филарет снова отличился заявлением о COVID-19
Почетный патриарх Филарет снова обвинил ЛГБТ-сообщество в появлении коронавируса. По его мнению, COVID-19 – это Божья кара за однополые браки.
Он уверен, что коронавирус страшен только для тех людей, которые не верят в Бога. Об этом священнослужитель заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
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Коронавирус является послаблением Божьим – это наказание не только за однополые браке, но и за то, что христиане не живут по-христиански,
– сказал Филарет.
Патриарх также рассказал, что выступает против закрытия храмов в период пандемии. Люди наоборот должны молиться Богу, чтобы он остановил распространение болезни.
"Богослужение совершаем и будем совершать. Не перестанем молиться Богу, чтобы он прекратил эту беду", – сказал он.
По словам Филарета, Церковь продолжает богослужения, соблюдая все рекомендации Минздрава.
Филарет и коронавирус: коротко
- В начале пандемии, в марте, Филарет сделал скандальное заявление о COVID-19. Он назвал причиной возникновения болезни "однополые браки".
- Впоследствии, 91-летний Филарет сам переболел коронавирусом. Об инфицировании патриарха стало известно 4 сентября. Его сразу отправили в больницу, где у него диагностировали воспаление легких.
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