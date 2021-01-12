Почетный патриарх Филарет снова обвинил ЛГБТ-сообщество в появлении коронавируса. По его мнению, COVID-19 – это Божья кара за однополые браки.

Он уверен, что коронавирус страшен только для тех людей, которые не верят в Бога. Об этом священнослужитель заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Коронавирус является послаблением Божьим – это наказание не только за однополые браке, но и за то, что христиане не живут по-христиански,

– сказал Филарет.

Патриарх также рассказал, что выступает против закрытия храмов в период пандемии. Люди наоборот должны молиться Богу, чтобы он остановил распространение болезни.

"Богослужение совершаем и будем совершать. Не перестанем молиться Богу, чтобы он прекратил эту беду", – сказал он.

По словам Филарета, Церковь продолжает богослужения, соблюдая все рекомендации Минздрава.

Филарет и коронавирус: коротко