В Харьковском аэропорту – коллапс с пассажирами из Египта: видео
В аэропорту Харькова утром 25 марта образовались огромные очереди. Пассажиры, которые вернулись рейсом из Египта, массово устанавливают приложение "Вдома" от Минцифры. Оно контролирует соблюдение самоизоляции.
Источник:Фейсбук сообщество "Харьков NOW"
Дело в том, что недавно в правительстве усилили контроль за гражданами, которые возвращаются в Украину. Как украинцы, так и иностранцы должны пойти на самоизоляцию на 14 дней или предоставить результат отрицательного ПЦР-теста.
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Самоизоляция в Украине: детали
- Необходимо установить приложение "Вдома".
- Теперь соблюдать 14-дневную самоизоляцию надо независимо от того, из какой страны въезжают люди, и в какой зоне эта страна находится.
- Или можно зарегистрировать в приложении отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до момента пересечения границы.
- Прервать самоизоляцию можно в случае, если пройти тестирование в Украине, и его результат окажется негативным.
Ситуация в Харьковском аэропорту: видео
Что известно о приложении "Вдома"
Приложение разработала команда Министерства цифровой трансформации совместно с Минздравом. Предварительно оно называлось "Дій вдома", но во время ребрендинга в декабре 2020 года его переименовали.
Приложение создали по аналогии с рядом европейских программ, которые так же контролируют соблюдение самоизоляции. Устанавливать его или нет – было решением добровольным.
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Главное о функционале приложения:
- Подтверждает места прохождения самоизоляции с определением геолокации.
- Запрашивает фото, подтверждающие пребывание по месту прохождения самоизоляции.
- Есть опция "покинуть самоизоляцию", чтобы выгулять собаку или сходить в аптеку.
- Настроено оповещение о получении отрицательного результата ПЦР-теста.
- Экстренный вызов на горячую линию Минздрава Украины.
- Дополнительно: есть функционал для мониторинга развития симптомов.
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