В аэропорту Харькова утром 25 марта образовались огромные очереди. Пассажиры, которые вернулись рейсом из Египта, массово устанавливают приложение "Вдома" от Минцифры. Оно контролирует соблюдение самоизоляции.

Дело в том, что недавно в правительстве усилили контроль за гражданами, которые возвращаются в Украину. Как украинцы, так и иностранцы должны пойти на самоизоляцию на 14 дней или предоставить результат отрицательного ПЦР-теста.

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Самоизоляция в Украине: детали

Необходимо установить приложение "Вдома".

Теперь соблюдать 14-дневную самоизоляцию надо независимо от того, из какой страны въезжают люди, и в какой зоне эта страна находится.

Или можно зарегистрировать в приложении отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Прервать самоизоляцию можно в случае, если пройти тестирование в Украине, и его результат окажется негативным.

Ситуация в Харьковском аэропорту: видео

Что известно о приложении "Вдома"

Приложение разработала команда Министерства цифровой трансформации совместно с Минздравом. Предварительно оно называлось "Дій вдома", но во время ребрендинга в декабре 2020 года его переименовали.

Приложение создали по аналогии с рядом европейских программ, которые так же контролируют соблюдение самоизоляции. Устанавливать его или нет – было решением добровольным.

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Главное о функционале приложения: