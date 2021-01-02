На железнодорожной станции города Радивилов в Ровненской области загорелся электропоезд. Он ехал по маршруту Николаев – Ивано-Франковск – Рахов. Инцидент произошел утром 2 января.

Отметим, что возникновению серьезного пожара помешали спасатели. Детали обнародовало Главное управление ГСЧС в Ровненской области. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства. Обратите внимание Эпическая встреча 2021: в России из-за фейерверков вспыхнул лесной пожар – видео В Ровненской области произошло возгорание в пассажирском поезде: что известно Предварительно, возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива. Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. Также подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников. Всех пассажиров эвакуировали полицейские совместно с работниками железной дороги. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. К тушению были привлечены 1 единица пожарной техники и 7 спасателей ГСЧС. Еще один громкий пожар В Ровно пожарные вывели из охваченного огнем ТРЦ "Арена" 30 детей Последствия возгорания в поезде Николаев – Ивано-Франковск – Рахов / Фото пресс-центра ГСЧС