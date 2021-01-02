Пассажирский поезд загорелся во время движения в Ровненской области: фото
На железнодорожной станции города Радивилов в Ровненской области загорелся электропоезд. Он ехал по маршруту Николаев – Ивано-Франковск – Рахов. Инцидент произошел утром 2 января.
Отметим, что возникновению серьезного пожара помешали спасатели. Детали обнародовало Главное управление ГСЧС в Ровненской области. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.
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В Ровненской области произошло возгорание в пассажирском поезде: что известно
- Предварительно, возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.
- Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. Также подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора.
- К счастью, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.
- Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников.
- Всех пассажиров эвакуировали полицейские совместно с работниками железной дороги.
- Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
- К тушению были привлечены 1 единица пожарной техники и 7 спасателей ГСЧС.
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Последствия возгорания в поезде Николаев – Ивано-Франковск – Рахов / Фото пресс-центра ГСЧС
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