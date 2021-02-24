Кабинет министров Украины ввел дополнительные ограничения по пассажирским перевозкам в регионах, попавших в красную карантинную зону.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 24 февраля. Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что новые правила вступят в силу через неделю, 3 марта.

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Предлагают запретить

► Регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метро (не касается транзитных перевозок).

► Перевозки легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет больше 5 человек (кроме детей до 14 лет). Этот пункт касается ограничений работы маршрутных такси.

Карантин в Украине: актуальная ситуация

17 февраля правительство в очередной раз продлило общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 апреля 2021 года.

Кроме этого, Украину снова будут делить на цветные карантинные зоны. Сначала большинство регионов страны будет находиться в желтой зоне.

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 красную зону ввели на Прикарпатье. Там разворачивают мобильный госпиталь с 120 койко-местами.

Количество больных растет на Буковине. Ранее в Черновицкой ОГА отметили, что регион может попасть в оранжевую карантинную зону.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала