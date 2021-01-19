К окну примерзла одежда: пассажирка показала ужасные условия поезда – фото, видео
В интернете появились фото и видео ужасных условий в поезде Ворохта – Киев. Одна из пассажирок опубликовала доказательства.
На фотографиях видно, что из окон текла вода, а вся ее постель была мокрой. Об этом сообщили на телеграм-канале Pavlovskyi News.
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Вода текла ручьем
Женщина ехала в Киев из Ивано-Франковска. Ей удалось зафиксировать ужасные условия в вагоне.
Вода из окон текла ручьем так, что вся постель была мокрая,
– рассказала пассажирка.
Ужасные условия в поезде / Фото Pavlovskyi News
Поезд Ворохта – Киев / Фото Pavlovskyi News
Одежда примерзла к окнам
По словам пассажирки, проводник предложил ей тряпку, чтобы остановить поток воды из окна. Куртки и верхние вещи, которые висели у окна, примерзли к окнам и их пришлось отдирать от стекла.
Пассажирка зафиксировала ужасные условия поезда: смотрите видео
Плохое состояние поездов Укрзализныци: коротко
- Ранее пассажир Укразализныци, который ехал в СВ-вагоне из Одессы в Яремче заявил, что ему не понравились условия в вагоне. Он отметил, что за такую цену сервис должен быть намного лучше, ведь в поезде не было ни микроволновки, ни вагона ресторана.
- В конце декабря 2020 года Укрзализныця показала новые вагоны с раздельным кондиционированием и другими удобствами.
- В частности создали раздельное кондиционирования в каждом купе и USB-зарядки и розетки возле каждого места.
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