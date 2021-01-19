В интернете появились фото и видео ужасных условий в поезде Ворохта – Киев. Одна из пассажирок опубликовала доказательства.

На фотографиях видно, что из окон текла вода, а вся ее постель была мокрой. Об этом сообщили на телеграм-канале Pavlovskyi News.

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Вода текла ручьем

Женщина ехала в Киев из Ивано-Франковска. Ей удалось зафиксировать ужасные условия в вагоне.

Вода из окон текла ручьем так, что вся постель была мокрая,

– рассказала пассажирка.



Ужасные условия в поезде / Фото Pavlovskyi News



Поезд Ворохта – Киев / Фото Pavlovskyi News

Одежда примерзла к окнам

По словам пассажирки, проводник предложил ей тряпку, чтобы остановить поток воды из окна. Куртки и верхние вещи, которые висели у окна, примерзли к окнам и их пришлось отдирать от стекла.

Отметим! Председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак заявил, что Укрзализныця работает над повышением безопасности при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Сейчас предприятие занимается именно модернизацией электропоездов.

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