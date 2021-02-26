Принудительная паспортизация: подозрение замглаве "миграционной службы" ДНР " 18:43 - Читати новину українською Заместителю председателя "миграционной службы" ДНР "сообщили подозрение за принудительную паспортизацию / Соцсети Заместителю руководителя так называемой "Миграционной службы МВД" ДНР "заочно сообщили о подозрении. Ему инкриминируют принудительную паспортизацию людей. Источник: Пресс-служба Донецкой областной прокуратуры Таким образом, вышеуказанный соратник оккупантов посягнул на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также он нарушил законы и обычаи войны. К теме Россия планирует до 2025 года выдать всем на Донбассе паспорта оккупантов, – Гармаш Детали дела По данным предварительного расследования, с 2016 года чиновник псевдоминистерства способствовал реализации политики боевиков по массовой паспортизации. Говорится о так называемых "паспортах гражданина" ДНР".

В частности, получать такой документ вынужденными были работники гуманитарной, медицинской и социальной сфер, а также пенсионеры.

В случае отказа им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформить пенсионные выплаты.

Если вину чиновника докажет суд, ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет. Также у него могут конфисуваты имущество.

Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Заметим! По данным правозащитных организаций, на временно оккупированной территории Донетчины уже выдано почти 700 тысяч таких паспортов. Хотя еще месяц назад говорилось о 600 тысячах. Россия раздает паспорта украинцам на оккупированных территориях: главное 17 июня 2020 года вступил в силу закон, который упростил получение гражданства для украинцев и белорусов. Путин подписал его 19 марта.

В мае 2019 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма и Донбасса.

Украина и мировое сообщество не признает паспорта России, которые получают жители оккупированных территорий Украины. Читайте 24 канал в Google News

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter