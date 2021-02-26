Принудительная паспортизация: подозрение замглаве "миграционной службы" ДНР "
Заместителю руководителя так называемой "Миграционной службы МВД" ДНР "заочно сообщили о подозрении. Ему инкриминируют принудительную паспортизацию людей.
Таким образом, вышеуказанный соратник оккупантов посягнул на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также он нарушил законы и обычаи войны.
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Детали дела
- По данным предварительного расследования, с 2016 года чиновник псевдоминистерства способствовал реализации политики боевиков по массовой паспортизации. Говорится о так называемых "паспортах гражданина" ДНР".
- В частности, получать такой документ вынужденными были работники гуманитарной, медицинской и социальной сфер, а также пенсионеры.
- В случае отказа им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформить пенсионные выплаты.
- Если вину чиновника докажет суд, ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет. Также у него могут конфисуваты имущество.
- Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Россия раздает паспорта украинцам на оккупированных территориях: главное
- 17 июня 2020 года вступил в силу закон, который упростил получение гражданства для украинцев и белорусов. Путин подписал его 19 марта.
- В мае 2019 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма и Донбасса.
- Украина и мировое сообщество не признает паспорта России, которые получают жители оккупированных территорий Украины.
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