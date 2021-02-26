Примусова паспортизація: заступнику голови "міграційної служби "ДНР" повідомили про підозру
Заступнику керівника так званої "Міграційної служби МВС "ДНР" заочно повідомили про підозру. Йому інкримінують примусову паспортизацію людей.
Источник:Преслужба Донецької обласної прокуратури
Таким чином, вищевказаний поплічник окупантів посягнув на територіальну цілісність і недоторканість України. Також він порушив закони та звичаї війни.
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Деталі справи
- За даними досудового розслідування, з 2016 року посадовець псевдоміністерства сприяв реалізації політики бойовиків щодо масової паспортизації. Мовиться про так звані "паспорти громадянина "ДНР".
- Зокрема, отримувати такий документ змушеними були працівники гуманітарної, медичної та соціальної сфер, а також пенсіонери.
- У разі відмови їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформити пенсійні виплати.
- Якщо провину чиновника доведе суд, йому загрожує позбавлення волі терміном 8 до 12 років. Також у нього можуть конфісувати майно.
- Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.
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