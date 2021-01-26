Парламентская ассамблея Совета Европы в годовом отчете призвала Украину укрепить антикоррупционные структуры. Кроме того, посоветовали стране воздержаться от пагубных действий относительно верховенства права.

Источник: Интерфакс-Украина

В частности, призвали воздержаться от действий, которые могут плохо повлиять на независимость судебной системы.

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Что говорится в отчете ПАСЕ об Украине

Украине необходимо принять меры для укрепления структур для борьбы с коррупцией. В частности, путем возобновления работы системы электронного декларирования и уточнения правового статуса НАБУ.

Однако стоит воздержаться от любых действий, которые могут пагубно повлиять на верховенство права и независимость системы правосудия;

Нужно обеспечить расследование всех нападений на журналистов.

В Ассамблее обеспокоены из-за недостатков в решении этих проблем. К слову, резолюцию подготовил датский депутат Майкл Ааструп Йенсен.

Что хорошего говорят в ПАСЕ об Украине

В ПАСЕ приветствовали усилия украинских властей по работе институтов для борьбы с коррупцией, а также перемирие на Донбассе.

Отметим, что генеральный секретарь ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич заявила, что хотела в 2019 году приехать в Украину. Однако Киев, по ее словам, не создал для этого соответствующих условий.