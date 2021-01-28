В четверг, 28 января, Парламентская ассамблея Совета Европы не поддержала обжалование полномочий российской делегации. Его инициировала украинская сторона.

Источник: телеграм-канал Алексея Гончаренко

На обжаловании полномочий российской делегации также настаивали Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

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Как голосовали делегаты

За подтверждение полномочий российской делегации проголосовали 109 делегатов.

Против – 37 делегатов.

Алексей Гончаренко отметил, что критический доклад о том, что Россия не соблюдает никакие возложенные на нее обязательства, был хорошим.

Однако, там было пропущено одно ключевое слово – "НЕ". Не ратифицировать полномочия российской делегации,

– заявил Гончаренко.

Что еще сказал Гончаренко

В ПАСЕ до сих пор пытаются искать призрачный "диалог" с теми, кто его не соберется вести.

Украина и ее международные друзья будут оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно.

Обратите внимание! ПАСЕ – старейший в истории Европы орган межпарламентского сотрудничества. В него входят 47 стран. Еще 3 государства находятся в статусе наблюдателей.