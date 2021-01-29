В ПАСЕ не поддержали инициативу Украины по России: был ли шанс на успех
В 5 часов утра в Страсбурге завершился комендантский час. Теперь французы могут выходить на улицы, идти работать, открывать магазины, торговые центры и тому подобное. Начинает свою работу и Парламентская ассамблея Совета Европы.
Источник: 24 канал
Несмотря на карантинные ограничения, введенные во Франции, в международной организации решили не отменять зимнюю сессию. Подробнее – в материале журналистов.
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Гибридная система заседания
Из-за пандемии COVID-19 заседания в ПАСЕ проходят по гибридной системе:
- часть депутатов приехала лично в Страсбург;
- но большинство – присоединились к слушаниям через видеосвязь.
Украинская делегация приехала во Францию в полном составе, потому что планы у депутатов были серьезные – лишить российских представителей прав участия в сессиях ПАСЕ.
Россия есть и остается самой нарушительницей прав человека в Европе, также в наибольшей нарушительницей международного права,
– отметила депутат от фракции "Голос" Леся Василенко.
По ее словам, Россия не чурается открыто говорить о том, что решения Европейского суда по правам человека для нее не имеют никакого значения, если они противоречат внутреннему законодательству.
Парламентская ассамблея Совета Европы / Фото пресс-службы ПАСЕ
Инициативу Украины не поддержали
И несмотря на все эти вопиющие нарушения международных норм и ущемление прав и свобод граждан (как на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, так и внутри самой России), ее депутатов не лишили прав участие в работе в ПАСЕ. Резолюция, которая предусматривала подтверждение их полномочий набрала необходимое количество голосов.
Вернули со скандалом
Санкции на Россию в ПАСЕ наложили в 2014 году, после того, как Кремль аннексировал Крым и развязал агрессию на Донбассе. Но уже через 5 лет российскую делегацию вернули в организацию.
Россию вернули в ПАСЕ в 2014 году / Фото Picture-alliance
И это несмотря на то, что Москва не изменила своей агрессивной внешней политики. Для этого даже реформировали регламент ПАСЕ.
"Пока что в Западной Европе доминирует именно такой подход: вот давайте еще раз попробуем, вот давайте еще раз убедим Россию, что она ведет себя абсолютно неадекватно", – отметил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.
Был ли у Украины шанс на успех
Поэтому, как и 2 года назад на этой зимней сессии ПАСЕ у украинской делегации было мало шансов на успех. Но, несмотря на это, украинская инициатива не была лишена своего особого смысла.
Это шаг не символический, а политический. И он правильный. Потому что дает возможность еще раз привлечь внимание Парламентской Ассамблеи к тем вопиющим нарушениям, к которым прибегает Россия,
– отметил Огрызко.
Впрочем, у демарша украинских депутатов в ПАСЕ против россиян могут быть и негативные последствия.
Каковы негативные последствия
"В конце концов, если мы выдвигаем инициативы, которые не работают, то это уменьшает влияние самой украинской делегации", – отметил эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.
Как Украину воспринимают в ПАСЕ / Фото Консульства Европы
По его словам, Украину начинают воспринимать как государство, которое кроме борьбы с Россией под любым предлогом, не может создавать другую повестку дня.
Задачи международных организаций
Международные организации создают прежде всего площадки для реагирования на сложные вызовы современности. И главная их задача – способствовать диалогу стран.
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Поэтому Украина, как член многих международных организаций, в том числе и ПАСЕ, должна искать такие пути работы в них, которые позволят полноценно доносить свою позицию и отстаивать свои интересы.
Главной задачей украинской дипломатии является убеждение Запада, что его политика в отношении России является на самом деле бесперспективной по меньшей мере, и такой, которая действительно подталкивает Путина продолжать свою агрессию,
– отметил экс-министр иностранных дел Украины.
Для этого у украинских политиков есть много площадок: это и ПАСЕ, и ОБСЕ, и структуры ООН.
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