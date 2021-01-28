Российскую делегацию не удалось лишить полномочий на полях ПАСЕ. Ранее мониторинговый комитет отклонил все украинские правки к этому решению.

Источник: 24 канал

Руководительница украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева объяснила, если бы украинская делегация не инициировала бы этот вопрос по стандартной процедуре обжалования России, этой резолюциии вообще не было бы. Она считает это победой.

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Эксперт объяснила, что в 2020 году об обжаловании вице-президента не было ни одного документа. И подчеркнула, что все фундаментальные правки Украины экзаменировали.

Это означает, что несмотря на то, что ассамблея подтверждает полномочия Российской Федерации, она никак не признает, что Крым – российский. Он является украинским и оккупированным,

– сказала Мезенцева.

О чем говорится в резолюции

И добавила, что ПАСЕ осудила авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время в России, и отдельный блок обвинений посвятили нерасследованному отравлению Навального и подавлению последних протестов. Но кроме этого и говорилось об оккупированных территориях Донбасса.

В резолюции говорится также и о правах человека, о нарушении мирных собраний, добавила эксперт. К тому же, в ПАСЕ подтвердили, что доклад в отношении России уже готовят.

Напомним! Российскую делегацию лишали права голоса в апреле 2014 года после оккупации Крыма. В знак протеста россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы. Однако в 2019 году Россия вернули в ПАСЕ.

Решение ПАСЕ: коротко

Парламентская ассамблея Совета Европы 28 января 2021 года не поддержала обжалование полномочий российской делегации, которое инициировала украинская сторона.

За подтверждение проголосовали 109 делегатов, а против – 37.

Поскольку резолюция касалась полномочий российской делегации, депутаты из РФ не могли участвовать в голосовании.

Смотрите видео: Мезенцева об обжаловании полномочий российской делегации