Нарушение Россией прав человека в Крыму: Украина инициирует дебаты в ПАСЕ
Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение дебатов о нарушении Россией прав человека во временно оккупированном Крыму. Обсуждение должно состояться 25 – 29 января в Страсбурге.
Проект повестки дня зимней пленарной сессии Ассамблеи представил генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий. Об этом сообщает Укринформ.
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В ПАСЕ обсудят Крым
Зимняя сессия ПАСЕ состоится в "гибридном" формате. Делегаты смогут как физически присутствовать в Страсбурге, так и принять участие в работе дистанционно.
Украинская делегация инициировала дебаты по общим вопросам о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе,
– заявил генсек ПАСЕ.
Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятия резолюции.
Какие еще дискуссии пройдут в ПАСЕ
- Азербайджан подал запрос о проведении дебатов по содержанию военнопленных после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
- На срочной процедуре в Страсбурге также могут обсудить принятие резолюций об аресте и задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Состоятся дискуссии об ухудшении ситуации в Беларуси.
- Кроме того, российская делегация инициировала рассмотрение вопроса о "запрете русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине".
Что такое ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы – один из двух главных уставных органов Совета Европы. Это консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества.
В Ассамблее традиционно проводят обсуждение актуальных проблем европейской политики. На них регулярно приглашают глав государств и правительств. После этого в ПАСЕ готовят резолюции и рекомендации.
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