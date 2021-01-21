Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение дебатов о нарушении Россией прав человека во временно оккупированном Крыму. Обсуждение должно состояться 25 – 29 января в Страсбурге.

Проект повестки дня зимней пленарной сессии Ассамблеи представил генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий. Об этом сообщает Укринформ.

Кстати Украина инициирует создание Крымской платформы на уровне ПАСЕ, – Мезенцева

В ПАСЕ обсудят Крым

Зимняя сессия ПАСЕ состоится в "гибридном" формате. Делегаты смогут как физически присутствовать в Страсбурге, так и принять участие в работе дистанционно.

Украинская делегация инициировала дебаты по общим вопросам о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе,

– заявил генсек ПАСЕ.

Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятия резолюции.

Какие еще дискуссии пройдут в ПАСЕ

Азербайджан подал запрос о проведении дебатов по содержанию военнопленных после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

На срочной процедуре в Страсбурге также могут обсудить принятие резолюций об аресте и задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Состоятся дискуссии об ухудшении ситуации в Беларуси.

Кроме того, российская делегация инициировала рассмотрение вопроса о "запрете русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине".

Что такое ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы – один из двух главных уставных органов Совета Европы. Это консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества.



В Ассамблее традиционно проводят обсуждение актуальных проблем европейской политики. На них регулярно приглашают глав государств и правительств. После этого в ПАСЕ готовят резолюции и рекомендации.

Обратите внимание! 16 января вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь все заведения общественного питания, а также другие учреждения должны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке.



Обслуживание украинцев / Инфографика 24 канала