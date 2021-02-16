"Партию Шария" не запретят после подозрения блогеру, – Айвазовская
СБУ 16 февраля объявила подозрение одиозному блогеру Анатолию Шарию. Однако это никак не повлияет на деятельность партии, неофициальным лидером которой он является.
Источник:фейсбук Ольги Айвазовской
Согласно закону, деятельность политических партий, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, ее суверенитета и т.д. запрещена. Об этом рассказала председатель правления ОО "ОПОРА" Айвазовская.
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По словам общественного деятеля, закон предусматривает, что Минюст в судебном порядке может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности.
Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор,
– пояснила Айвазовская.
Она добавила: "Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. В внесудебном порядке ликвидации структуры через вручение подозрения ее лидеру даже по серьезному преступлению не предусмотрено законодательством".
Что известно о подозрении Шарию
- Служба безопасности Украины подозревает блогера в действиях в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере.
- Подозрение Шарию объявили в пределах 2 уголовных производств – государственная измена и нарушение равноправия людей. Говорится о разжигании национальной вражды и унижении чести и достоинства.
- Сам Шарий заявил, что дела против него – "чистая политика".
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