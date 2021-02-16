СБУ 16 февраля объявила подозрение одиозному блогеру Анатолию Шарию. Однако это никак не повлияет на деятельность партии, неофициальным лидером которой он является.

Согласно закону, деятельность политических партий, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, ее суверенитета и т.д. запрещена. Об этом рассказала председатель правления ОО "ОПОРА" Айвазовская.

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По словам общественного деятеля, закон предусматривает, что Минюст в судебном порядке может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности.

Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор,

– пояснила Айвазовская.

Она добавила: "Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. В внесудебном порядке ликвидации структуры через вручение подозрения ее лидеру даже по серьезному преступлению не предусмотрено законодательством".

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