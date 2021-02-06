"Партия Шария" внесла 1,5 миллиона гривен залога Виктории Даскалицу – гражданскую жену одесского "антимайдана". Женщину подозревают в государственной измене в деле телеграмм-каналов, которые, по мнению СБУ, работали на и за деньги России.

Только 1 февраля 2021 Служба безопасности задержала Викторию Даскалицу по подозрению в госизмене, а уже в тот же день суд отправил ее в СИЗО под залог в 1,58 миллиона гривен.

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Пророссийской "Партии Шария" понадобилось всего 2 дня, чтобы собрать необходимые деньги. Поэтому уже 4 февраля за подозреваемую внесли всю сумму залога.

Адвокат Валентин Рыбин надеялся забрать ее из СИЗО 5 февраля, но рассказал, что так и не смог туда попасть. На входе дежурила полиция и никого не пропускала.

Как впоследствии выяснилось, это связано с серией фейковых "минирований" в Харькове. Под какие в частности попали суды и СИЗО на улице Полтавский шлях.

Что известно о Виктории Даскалице?

Это гражданка Украины из Одессы. Она является гражданской женой Артема Давидченко – коллаборациониста с Россией, лидера одесского "антимайдана" и одного из организаторов российского митинга в Одессе 2 мая 2014.



В начале февраля 2021 Викторию Даскалицу задержала Служба безопасности. Женщине инкриминируют государственную измену в деле телеграмм-каналов, которые в Украине работали в интересах государства-агресоркы.

Коротко о дело телеграмм-каналов:

Служба безопасности Украины выявила большую агентурную сеть России в Украине, которая действовала через анонимные телеграмм-каналы, ведущие враждебную пропаганду.

По версии СБУ, для антиукраинской деятельности Генштаб ВС России вербовал пророссийски настроенных украинцев. Говорится о ряде известных телеграмм-каналов: