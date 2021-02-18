"Партия Шария" по документам использует имя и фамилию не пророссийского блогера Анатолия Шария. На самом деле говорится о Викторе Шарие из Днепра.

Виктор Шарий согласился "одолжить" свою фамилию за 500 долларов. Но теперь изменил свое решение и хочет "отобрать" ее обратно.

Актуально "Партию Шария" не запретят после подозрения блогеру, – Айвазовская

Как Виктор Шарий стал причастным к "Партии Шария"

Мужчина в комментарии журналистам рассказал, что использовать его фамилию в "Партии Шария" захотели в 2019 году. Произошло это перед выборами в Верховную Раду.

Тогда Виктору Шарию позвонили представители пророссийского пропагандиста и предложили денежное вознаграждение. И тот согласился.

Впоследствии, после визита к нотариусу, Виктор Шарий длительное время никакого отношения к партии не имел. Он говорит: "После того, как дал свое согласие, на некоторое время даже забыл о них".

Мужчина изменил свое мнение в отношении Шария и его партии

Виктор Шарий пришел к выводу, что хочет забрать разрешение на использование фамилии в названии партии назад. По его словам, ему уже надоели шутки окружения о том, что его фамилию использует "Партия Шария".

Начинают подкалывать, "стебаться", а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить в этом всем точку,

– отметил Виктор Шарий.

Заметим! В октябре 2020 года Виктор Шарий обратился в суд с требованием запретить "Партию Шария". В иске мужчина отмечал, что "использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия". Однако в декабре того же года Виктор Шарий от любых претензий отказался.

Последние события вокруг Анатолия Шария: коротко

Служба безопасности Украины недавно объявила ему о подозрении. Одна статья касается государственной измены , другая – нарушения равноправия людей относительно их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

, другая – относительно их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений. Сам Шарий убежден, что все дела против него – политические.

Согласно информации СМИ, Анатолия Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в СБУ 22 февраля.

Подробнее с биографией гибридного диктора Кремля Шария можете ознакомиться по этой ссылке.