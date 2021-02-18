Шарий за 500 долларов "забрал" фамилию у другого человека – так появилась "Партия Шария"
"Партия Шария" по документам использует имя и фамилию не пророссийского блогера Анатолия Шария. На самом деле говорится о Викторе Шарие из Днепра.
Источник:"Громадське"
Виктор Шарий согласился "одолжить" свою фамилию за 500 долларов. Но теперь изменил свое решение и хочет "отобрать" ее обратно.
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Как Виктор Шарий стал причастным к "Партии Шария"
- Мужчина в комментарии журналистам рассказал, что использовать его фамилию в "Партии Шария" захотели в 2019 году. Произошло это перед выборами в Верховную Раду.
- Тогда Виктору Шарию позвонили представители пророссийского пропагандиста и предложили денежное вознаграждение. И тот согласился.
- Впоследствии, после визита к нотариусу, Виктор Шарий длительное время никакого отношения к партии не имел. Он говорит: "После того, как дал свое согласие, на некоторое время даже забыл о них".
Мужчина изменил свое мнение в отношении Шария и его партии
Виктор Шарий пришел к выводу, что хочет забрать разрешение на использование фамилии в названии партии назад. По его словам, ему уже надоели шутки окружения о том, что его фамилию использует "Партия Шария".
Начинают подкалывать, "стебаться", а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить в этом всем точку,
– отметил Виктор Шарий.
Последние события вокруг Анатолия Шария: коротко
- Служба безопасности Украины недавно объявила ему о подозрении. Одна статья касается государственной измены, другая – нарушения равноправия людей относительно их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
- Сам Шарий убежден, что все дела против него – политические.
- Согласно информации СМИ, Анатолия Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в СБУ 22 февраля.
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