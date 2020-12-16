Верховная Рада приняла постановление об изменениях границ 11 городов. В частности, Нежина, что в Черниговской области и Нежинского района. Кроме этого, изменили территорию и других городов.

Зачем изменили границы

Постановление значительно расширяет территорию Нежина. Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола в Фейсбуке.

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Так, ранее Кодола замечал, что Нежин территориально вырастет на 725 гектаров или почти на 17%. Мэр отметил, что нужно упорядочить границы городов, потому что они не были установлены и юридически закреплены. Однако постановление расширило территорию лишь на 720 гектаров, потому что 5 гектаров отошли к Вертиевскому сельскому совету.

Кстати, проект постановления разрабатывали в течение 12 лет.

Также изменили границы других городов:

Границы города Корюковка на Черниговщине увеличили на 371 гектар.

Изменили территорию Радехова Львовской области,

Больших мостов Львовской области;

Рубежного Луганской области;

Шполы Черкасской области;

Городка Хмельницкой области;

Арциза Одесской области;

Рогатина Ивано-Франковской области;

Овруча Житомирской области;

Лозовой Харьковской области.

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