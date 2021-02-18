Парламент был ласковым к Венедиктовой, – Рябошапка об отчете генпрокурора
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила в Раде с отчетом по случаю годовщины пребывания в должности. В то же время парламент достаточно мягко оценил выступление руководительницы Офиса генпрокурора.
Источник:24 канал
Это означает, что такой человек на этой должности является удобным народным депутатам. Об этом рассказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
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"Парламент был очень ласковым к генеральному прокурору", – подчеркнул он.
Руслан Рябошапка объяснил, если генеральный прокурор удобный нардепам, это свидетельствует о теневых договоренностях между парламентариями и им.
Хотя, как говорил мой товарищ, прокурора может любить только его мать. Депутаты – это фактически клиенты генерального прокурора, и не может быть взаимной любви между ними,
– отметил он.
Кроме этого, экс-генеральний прокурор считает, что роль Венедиктовой по делу Татарова – решающая. И вообще это вопрос нескольких процессуальных действий, нескольких подписей, чтобы дело могло быть решено.
Что известно о деле Татарова?
Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционным сделкам экс-нардепа Максима Микитася. Речь идет о деле касательно квартир Национальной гвардии и убытков в 81 миллион гривен.
В декабре 2020 года Печерский суд Киева решил передать дело Татарова от НАБУ в Государственное бюро расследований. Впоследствии Офис генпрокурора отдал Службе безопасности Украины.
В НАБУ отметили, что Офис генпрокурора осуществляет "беспрецедентное в истории вмешательство в расследование".
Украинцы почти не доверяют генеральной прокуратуре, – Рябошапка
Руслан Рябошапка рассказал, что накануне смотрел социологические опросы касательно уровня доверия украинцев к генеральной прокуратуре. И подчеркнул, что они очень неутешительны.
Только несколько процентов украинцев доверяют прокуратуре. Это и есть главный результат работы генерального прокурора,
– прокомментировал он.
Также экс-генеральний прокурор вспомнил, что когда его команда заняла должности, ключевым критерием было именно повышение уровня доверия к органам прокуратуры.
"Мы в течение нескольких месяцев, хоть и проводилась аттестация, делали все, чтобы оно увеличивалось. И это на самом деле произошло. К сожалению, сегодня мы видим, что эти цифры стали крайне скудными", – подытожил он.
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