Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила в Раде с отчетом по случаю годовщины пребывания в должности. В то же время парламент достаточно мягко оценил выступление руководительницы Офиса генпрокурора.

Это означает, что такой человек на этой должности является удобным народным депутатам. Об этом рассказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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"Парламент был очень ласковым к генеральному прокурору", – подчеркнул он.

Руслан Рябошапка объяснил, если генеральный прокурор удобный нардепам, это свидетельствует о теневых договоренностях между парламентариями и им.

Хотя, как говорил мой товарищ, прокурора может любить только его мать. Депутаты – это фактически клиенты генерального прокурора, и не может быть взаимной любви между ними,

– отметил он.

Кроме этого, экс-генеральний прокурор считает, что роль Венедиктовой по делу Татарова – решающая. И вообще это вопрос нескольких процессуальных действий, нескольких подписей, чтобы дело могло быть решено.

Что известно о деле Татарова? Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционным сделкам экс-нардепа Максима Микитася. Речь идет о деле касательно квартир Национальной гвардии и убытков в 81 миллион гривен. В декабре 2020 года Печерский суд Киева решил передать дело Татарова от НАБУ в Государственное бюро расследований. Впоследствии Офис генпрокурора отдал Службе безопасности Украины. В НАБУ отметили, что Офис генпрокурора осуществляет "беспрецедентное в истории вмешательство в расследование".

Украинцы почти не доверяют генеральной прокуратуре, – Рябошапка

Руслан Рябошапка рассказал, что накануне смотрел социологические опросы касательно уровня доверия украинцев к генеральной прокуратуре. И подчеркнул, что они очень неутешительны.

Только несколько процентов украинцев доверяют прокуратуре. Это и есть главный результат работы генерального прокурора,

– прокомментировал он.

Также экс-генеральний прокурор вспомнил, что когда его команда заняла должности, ключевым критерием было именно повышение уровня доверия к органам прокуратуры.

"Мы в течение нескольких месяцев, хоть и проводилась аттестация, делали все, чтобы оно увеличивалось. И это на самом деле произошло. К сожалению, сегодня мы видим, что эти цифры стали крайне скудными", – подытожил он.

Обратите внимание! Верховная Рада 5 марта 2020 года на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.