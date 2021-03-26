В парке вблизи городской больницы Харькова нашли мертвого младенца
Тело ребенка обнаружил случайный прохожий 26 марта. В обеденное время он шел через парк, расположенный недалеко от городской больницы. Мужчина сразу сообщил в полицию.
Источник:Полиция Харьковской области
На место срочно прибыли руководство и следственно-оперативная группа Харьковского райуправления, эксперты, передвижная криминалистическая лаборатория.
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Что известно о ситуации
- Мужчина шел через парк. Неподалеку от тропы увидел небольшое тело, присыпанное листьями.
- Он позвонил в полицию в 12:45.
- Эксперты на месте установили, что это тело младенца. Но смерть наступила, вероятно, несколько месяцев назад. Поэтому указать причины смерти ребенка пока невозможно.
- Правоохранители добавили, что тело обнаружили в 50 метрах от здания одной из городских больниц, в которой есть гинекологическое отделение.
- Сейчас полицейские опрашивают персонал медицинского учреждения, проверяют документацию и учет рожениц.
В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве матерью своего новорожденного ребенка. За это правонарушение предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
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