Тело ребенка обнаружил случайный прохожий 26 марта. В обеденное время он шел через парк, расположенный недалеко от городской больницы. Мужчина сразу сообщил в полицию.

На место срочно прибыли руководство и следственно-оперативная группа Харьковского райуправления, эксперты, передвижная криминалистическая лаборатория. Актуально В Харькове гражданин Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девушку: ему дали 12 лет Что известно о ситуации Мужчина шел через парк. Неподалеку от тропы увидел небольшое тело, присыпанное листьями.

Он позвонил в полицию в 12:45.

Эксперты на месте установили, что это тело младенца. Но смерть наступила, вероятно, несколько месяцев назад. Поэтому указать причины смерти ребенка пока невозможно.

Правоохранители добавили, что тело обнаружили в 50 метрах от здания одной из городских больниц, в которой есть гинекологическое отделение.

Сейчас полицейские опрашивают персонал медицинского учреждения, проверяют документацию и учет рожениц. В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве матерью своего новорожденного ребенка. За это правонарушение предусмотрено до 5 лет лишения свободы. К теме Пожар на Харьковщине в многоэтажке: 2-летний мальчик погиб, его маму и бабушку спасли