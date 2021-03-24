Правительство внесло изменения в постановление об ограничениях, которых следует придерживаться в красной зоне. Находиться в скверах и парках без масок людям таки разрешили.

В Минздраве отметили, что постановление правительства якобы неправильно трактовали СМИ. Поэтому в лесах, парках и скверах красной зоны можно обойтись без средств защиты.

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Где обязательно носить маску в красной зоне:

в учреждениях здравоохранения и образования,

подземных переходах,

остановках общественного транспорта,

других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Кабмин принял постановление об ограничении 22 марта

Отметим, что 22 марта Кабмин принял постановление об ограничениях красной зоны. Защитные маски обязали носить в местах общего пользования.

Согласно закону Украины о благоустройстве к территориям общего пользования относятся:

парки (в частности, лесопарки и парки культуры и отдыха);

памятники культурного и исторического наследия;

майданы, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

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Какие еще запреты действуют в красных зонах:

Запрещена работа общественных заведений питания, однако разрешена работа на доставку.

Запрещена деятельность развлекательных заведений, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.

Работа магазинов (за исключением продуктовых) тоже не разрешена.



Главное об адаптивном карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала