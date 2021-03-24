В парках и скверах можно ходить без масок: правительство уточнило детали постановления
Правительство внесло изменения в постановление об ограничениях, которых следует придерживаться в красной зоне. Находиться в скверах и парках без масок людям таки разрешили.
Источник:Минздрав
В Минздраве отметили, что постановление правительства якобы неправильно трактовали СМИ. Поэтому в лесах, парках и скверах красной зоны можно обойтись без средств защиты.
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Где обязательно носить маску в красной зоне:
- в учреждениях здравоохранения и образования,
- подземных переходах,
- остановках общественного транспорта,
- других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.
Кабмин принял постановление об ограничении 22 марта
Отметим, что 22 марта Кабмин принял постановление об ограничениях красной зоны. Защитные маски обязали носить в местах общего пользования.
Согласно закону Украины о благоустройстве к территориям общего пользования относятся:
- парки (в частности, лесопарки и парки культуры и отдыха);
- памятники культурного и исторического наследия;
- майданы, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.
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Какие еще запреты действуют в красных зонах:
- Запрещена работа общественных заведений питания, однако разрешена работа на доставку.
- Запрещена деятельность развлекательных заведений, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.
- Работа магазинов (за исключением продуктовых) тоже не разрешена.
Главное об адаптивном карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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