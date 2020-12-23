Житель Харькова Евгений Ивашко решил увековечить память о Геннадии Кернесе в довольно необычной форме. Он набил себе на лице тату.

Теперь на голове парня размещена надпись "Кернес жив". Процесс создания этого шедевра парень опубликовал в своем тиктоке, пишет 24 канал.

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Теперь надпись "украшает" надбровную дугу Евгения Ивашко. Парень рассказал, что процесс нанесения татуировки занял у мастера примерно 40 минут.

Интересно, что многие украинцы негативно отреагировали на подобный поступок. Парень же удивляется, почему в его сторону "прилетело" так много хейта и вообще, это его тело, и ему им распоряжаться.

Тату может быть ненастоящим

В то же время парень под видео с тату поставил теги "ор" и "прикол". Поэтому, возможно, таким образом парень хотел заработать себе немного "хайпа", а татуировка вовсе не настоящая. К тому же на месте тату нет покраснения.

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Тату в честь умершего мэра Кернеса / Фото из тиктока Евгения Ивашко

Обратите внимание! Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой больнице "Шарите". 11 декабря стало известно, что у чиновника отказали 2 почки. 23 декабря в Харькове начались похороны Геннадия Кернеса.