Папа Римский Франциск заверил, что человечеству придется стать свидетелями нового Всемирного потопа. По его словам, это произойдет, как следствие глобального потепления и таяния ледников.

Об этом Папа Римский написал в своей книге "Порок и добродетели". Она вышла 2 марта.

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С таким предостережением Папа Римский обратился к политикам и гражданам. Он призвал быть благоразумными в ситуации с климатом.

"Большой потоп, возможен, из-за повышения температуры и таяния ледников", – сказал он.

Папа Римский назвал потоп "Божьим гневом против несправедливости и сатаны".

Он направлен против зла, не того, что происходит от человеческой слабости, а зла сатанинского вдохновения: коррупции, порожденной Сатаной. Божий гнев призван принести справедливость, "очистить". Потоп – это результат гнева Божьего,

– заверил понтифик.

Также Папа Римский подчеркнул, что гнев Бога – это спасение. Доказательством этого является спасение Ноя с семьей на Ковчеге. "Бог избавил свой гнев, но он увидел праведника, взял его и спас", – подытожил Франциск.

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