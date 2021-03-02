Папа Римский предсказал новый Всемирный потоп: при каких условиях он может произойти
Папа Римский Франциск заверил, что человечеству придется стать свидетелями нового Всемирного потопа. По его словам, это произойдет, как следствие глобального потепления и таяния ледников.
Источник:Corriere della Sera
Об этом Папа Римский написал в своей книге "Порок и добродетели". Она вышла 2 марта.
Интересно Папа Римский ввел праздник дедушек и бабушек: когда его будут отмечать
С таким предостережением Папа Римский обратился к политикам и гражданам. Он призвал быть благоразумными в ситуации с климатом.
"Большой потоп, возможен, из-за повышения температуры и таяния ледников", – сказал он.
Папа Римский назвал потоп "Божьим гневом против несправедливости и сатаны".
Он направлен против зла, не того, что происходит от человеческой слабости, а зла сатанинского вдохновения: коррупции, порожденной Сатаной. Божий гнев призван принести справедливость, "очистить". Потоп – это результат гнева Божьего,
– заверил понтифик.
Также Папа Римский подчеркнул, что гнев Бога – это спасение. Доказательством этого является спасение Ноя с семьей на Ковчеге. "Бог избавил свой гнев, но он увидел праведника, взял его и спас", – подытожил Франциск.
Изменение климата в мире: последние новости
- 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций.
- Несмотря на это, "катастрофическое" повышение температуры ожидают уже в 2021 году.
- Мировой океан в 2020 году установил рекорд по количеству поглощенного тепла.
Поделиться новостью