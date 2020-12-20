Папа Римский Франциск заявил, что за подготовкой к празднованию Рождества люди забывают об истинном смысле этого праздника. Поэтому потребительство его и похищает.

Он призвал помочь в этот период нуждающимся. Об этом понтифик сказал во время воскресной проповеди 20 декабря, сообщает Укринформ.

Интересно Папа Римский Франциск снимется в проекте Netflix: что известно о сериале

Нужно делать что-то для нуждающихся

В своем твиттере он отметил, вместо того, чтобы жаловаться на тяжелые времена, на то, что мешает сделать пандемия COVID-19, лучше сделать что-то полезное.

Сделаем что-то для того, кто имеет еще меньше: не сотый подарок для себя и наших друзей, а для нуждающегося человека, о котором никто не думает,

– написал Папа Франциск.

Потребительство похитило Рождество

По его словам, нужно приготовить сердце к Рождеству, молиться, а не гоняться за покупками, забыв об Иисусе, ибо "потребительство похитило у нас Рождество".

Instead of complaining in these difficult times about what the pandemic prevents us from doing, let us do something for someone who has less: not the umpteenth gift for ourselves and our friends, but for a person in need whom no-one thinks of! #Angelus — Pope Francis (@Pontifex) December 20, 2020

Трудности от пандемии

Глава Римско-католической церкви также обратил внимание на то, что пандемия COVID-19 вызвала особые трудности для работников морской отрасли. Примерно 400 тысяч моряков во всем мире заблокированы на судах и не могут вернуться домой. Он призвал правительства сделать все возможное для того, чтобы они могли вернуться к своим родным.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в карантинных ограничениях во время праздников следует искать позитив. В частности, он сам убежден, что на этот раз праздники должны стать менее коммерческими и более аутентичными.