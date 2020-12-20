Лучше помогите нуждающимся, – Папа Римский осудил потребительское отношение к Рождеству
Папа Римский Франциск заявил, что за подготовкой к празднованию Рождества люди забывают об истинном смысле этого праздника. Поэтому потребительство его и похищает.
Он призвал помочь в этот период нуждающимся. Об этом понтифик сказал во время воскресной проповеди 20 декабря, сообщает Укринформ.
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Нужно делать что-то для нуждающихся
В своем твиттере он отметил, вместо того, чтобы жаловаться на тяжелые времена, на то, что мешает сделать пандемия COVID-19, лучше сделать что-то полезное.
Сделаем что-то для того, кто имеет еще меньше: не сотый подарок для себя и наших друзей, а для нуждающегося человека, о котором никто не думает,
– написал Папа Франциск.
Потребительство похитило Рождество
По его словам, нужно приготовить сердце к Рождеству, молиться, а не гоняться за покупками, забыв об Иисусе, ибо "потребительство похитило у нас Рождество".
Трудности от пандемии
Глава Римско-католической церкви также обратил внимание на то, что пандемия COVID-19 вызвала особые трудности для работников морской отрасли. Примерно 400 тысяч моряков во всем мире заблокированы на судах и не могут вернуться домой. Он призвал правительства сделать все возможное для того, чтобы они могли вернуться к своим родным.
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