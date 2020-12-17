Пандемия коронавируса обострила проблемы населения временно оккупированных Донбасса и Крыма. В частности, из-за ограничений свободы передвижения и влияния на реализацию социально-экономических прав людей,

Что обнаружила мониторинговая миссия ООН

Из-за закрытия пунктов въезда и выезда на линии разграничения на востоке страны, пересечение границы сократилось с около 1,1 миллиона до менее чем 300 раз. Об этом на презентации 17 декабря рассказала председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщает Интерфакс-Украина.

Важно Большинство людей, прибывающие из оккупированного Донбасса, больны COVID-19

Ограничение свободы передвижения привело к разлуке тысяч людей со своими семьями и потери доступа к здравоохранению, образованию, пенсии и других источникам средств к существованию,

– сказала Богнер.

Она отметила, что особенно от этого пострадали женщины и старики, то есть большинство тех, кто пересекал границу до карантина.

Заметим, пересечение границы в Крыму уменьшилось на 90% по сравнению с 2019 годом.

Плохие условия в местах содержания под стражей

Положение лиц, находящихся в местах содержания под стражей, особенно опасно. Многие из этих учреждений переполнены, там нет возможности обеспечить физическое дистанцирование и средства индивидуальной защиты.

Богнер отметила, что на оккупированных территориях нет правдивых данных о случаях COVID-19 в местах содержания под стражей. Впрочем управление верховного комиссара ООН по правам человека получило информацию о том, что лица, содержащиеся там под стражей, не имеют достаточно средств индивидуальной защиты и доступа к адекватной медицинской помощи.

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Всем лицам, содержащимся под стражей, необходимо обеспечить тестирование и оказать необходимую медицинскую помощь. Следует принять программы досрочного освобождения и предоставить приоритет пожилым или тем, кто особенно чувствителен к COVID-19,

– отметила чиновник.

Богнер также отметила, что меры по обеспечению безопасности помещений суда и предотвращения COVID-19 должны оставаться исключительными, временными и сопровождаться гарантиями защиты права на справедливое и публичное судебное разбирательство.

Обратите внимание! Доклад мониторинговой миссии ООН охватывает период с 20 февраля 2020 по 6 декабря 2020 года.