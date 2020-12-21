Пандемия COVID-19 стала для украинцев главным событием 2020 года
Худшим событием 2020 года украинцы считают пандемию коронавирус. Она изменила жизнь всего человечества. В общем, 2020 год запомнился людям прежде всего негативными событиями.
Лишь 16% украинцев считают, что главными событиями 2020 стало что-то хорошее. Об этом свидетельствуют данные Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.
Актуально Зеленский в еще одном рейтинге стал политиком и неудачником года
Какие события в Украине считают главными
- Пандемия COVID-19 – негативное событие для 99,4% украинцев.
- Война на Донбассе – негативное событие для 99,2% украинцев.
- Карантин весной – негативное событие для 94,8% украинцев.
- "Большое строительство" – негативное событие для 4,8% украинцев.
- Рост цен – негативное событие для 4,8% украинцев.
- Местные выборы.
- Принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
- Режим тишины на Донбассе.
- Отставка правительства Гончарука и формирование правительства Шмыгаля.
- Отмена антикоррупционной реформы от КСУ.
- Опрос с 5 вопросами от Зеленского.
- Местные протесты против карантина.
- Принятие антиколомойського закона.
Какие события в мире считают главными
- Начало эпидемии коронавируса в Китае – негативное событие для 99,5% украинцев.
- Протесты в Беларуси – негативное событие для 71,4% украинцев.
- Мировой экономический кризис – негативное событие для 98,5% украинцев.
- Появление вакцины от коронавируса.
- Война в Нагорном Карабахе – негативное событие для 87,4% украинцев.
- Выборы президента в США.
- Массовые беспорядки в США.
- Внесение правок в Конституцию России.
- Запрет абортов в Польше.
- Отравление Алексея Навального.
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