Худшим событием 2020 года украинцы считают пандемию коронавирус. Она изменила жизнь всего человечества. В общем, 2020 год запомнился людям прежде всего негативными событиями.

Лишь 16% украинцев считают, что главными событиями 2020 стало что-то хорошее. Об этом свидетельствуют данные Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива. Актуально Зеленский в еще одном рейтинге стал политиком и неудачником года Какие события в Украине считают главными Пандемия COVID-19 – негативное событие для 99,4% украинцев.

Война на Донбассе – негативное событие для 99,2% украинцев.

Карантин весной – негативное событие для 94,8% украинцев.

"Большое строительство" – негативное событие для 4,8% украинцев.

Рост цен – негативное событие для 4,8% украинцев.

Местные выборы.

Принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Режим тишины на Донбассе.

Отставка правительства Гончарука и формирование правительства Шмыгаля.

Отмена антикоррупционной реформы от КСУ.

Опрос с 5 вопросами от Зеленского.

Местные протесты против карантина.

Принятие антиколомойського закона. Какие события в мире считают главными Начало эпидемии коронавируса в Китае – негативное событие для 99,5% украинцев.

Протесты в Беларуси – негативное событие для 71,4% украинцев.

Мировой экономический кризис – негативное событие для 98,5% украинцев.

Появление вакцины от коронавируса.

Война в Нагорном Карабахе – негативное событие для 87,4% украинцев.

Выборы президента в США.

Массовые беспорядки в США.

Внесение правок в Конституцию России.

Запрет абортов в Польше.

Отравление Алексея Навального.