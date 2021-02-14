"Пусть идет на *уй": Пальчевский искал комиков, которые писали бы шутки на его ютуб
Основатель и лидер партии "Победа Пальчевского" хотел, чтобы для его ютуб-канала писали шутки известные украинские комики. В своейм видео на канале Пальчевский часто критикует власть и выражает пророссийские взгляды.
Источник:Фейсбук Антона Тимошенко
Как написал Антон Тимошенко, такое предложение ему сделали по телефону. Причем сразу называть имя Пальчевского не хотели.
Важно Какой нах * й Московский: в Киеве протестовали возле ОАСК из-за проспекта Бандеры
Звонят предлагают писать шутки для одного политика на Ютуб. Спрашиваю:
– Какого политика?
– Ну там друга ...
– Имя скажите.
– Пальчевский,
– написал стендапер на своем фейсбуке.
Тогда, как пишет Тимошенко, он послал звонящего куда подальше. Относительно этого, поступали ли такие предложения другим украинским комикам, информации пока нет.
О чем ютуб-канал Пальчевского
Ютуб Пальчевский имеет более 69 тысяч подписчиков. Среди видео, которые он на нем размещает вырезки из эфиров телеканалов, куда его приглашают, обращение к подписчикам по актуальным социальным или политическим темам.
Пальчевский активно комментирует злободневные события, критикует власть и имеет достаточно пророссийские взгляды. Вот, например, его высказывания о переходе с 16 января на ураинский язык сферы обслуживания.
Я не спорю, для кого-то он может и родной. Но для многих родным является русский. И как разобраться в этом вопросе, я не знаю. У меня например, вызывает отвращение, когда "русскій язик" (на языке оригинала – 24 канал) называют "российским",
– заявил Пальчевський в видео под названием "О мовах / языках / девчонках / джинсах".
Видео Пальчевского о языке
Андрей Пальчевский и выборы 2020: главное
- О создании собственной партийной силы Андрей Пальчевский заявил накануне местных выборов 2020 года. В конце июня он переименовал зарегистрированную еще в 2015 году в Минюсте партию "Украина завтра" на вариант "Победа Пальчевского".
- Лидером партии является Андрей Пальчевский. По данным расследования команды Bihus.info, спонсором и партнером его масштабной избирательной кампании считается выходец из "ОПЗЖ" – бизнесмен Вадим Столар.
- В конце концов партия "Победа Пальчевского" и ее лидер стали главными неудачниками на местных выборах 25 октября 2020 года. За Андрея Пальчевского на выборах мэра Киева (он шел как самовыдвиженец) проголосовали 380 360 жителей столицы (4,5%).
- Политсила Пальчевского на выборах в городской совет также провалилась – девятое место с результатом 4,56%, что не позволило пройти.
- Журналист Дмитрий Гордон заявлял, что Пальчевский не агент, а действующий офицер спецслужб Российской Федерации.
- А народный депутат Украины Андрей Кит обратился в СБУ в связи с информацией о российском гражданстве Пальчевского.
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