Основатель и лидер партии "Победа Пальчевского" хотел, чтобы для его ютуб-канала писали шутки известные украинские комики. В своейм видео на канале Пальчевский часто критикует власть и выражает пророссийские взгляды.

Как написал Антон Тимошенко, такое предложение ему сделали по телефону. Причем сразу называть имя Пальчевского не хотели.

Важно Какой нах * й Московский: в Киеве протестовали возле ОАСК из-за проспекта Бандеры

Звонят предлагают писать шутки для одного политика на Ютуб. Спрашиваю:

– Какого политика?

– Ну там друга ...

– Имя скажите.

– Пальчевский,

– написал стендапер на своем фейсбуке.

Тогда, как пишет Тимошенко, он послал звонящего куда подальше. Относительно этого, поступали ли такие предложения другим украинским комикам, информации пока нет.

О чем ютуб-канал Пальчевского

Ютуб Пальчевский имеет более 69 тысяч подписчиков. Среди видео, которые он на нем размещает вырезки из эфиров телеканалов, куда его приглашают, обращение к подписчикам по актуальным социальным или политическим темам.

Пальчевский активно комментирует злободневные события, критикует власть и имеет достаточно пророссийские взгляды. Вот, например, его высказывания о переходе с 16 января на ураинский язык сферы обслуживания.

Я не спорю, для кого-то он может и родной. Но для многих родным является русский. И как разобраться в этом вопросе, я не знаю. У меня например, вызывает отвращение, когда "русскій язик" (на языке оригинала – 24 канал) называют "российским",

– заявил Пальчевський в видео под названием "О мовах / языках / девчонках / джинсах".

Видео Пальчевского о языке

Андрей Пальчевский и выборы 2020: главное