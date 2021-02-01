Палачу донецкой "Изоляции" объявили подозрение: детали
Боевику, который похищал и пытал в донецкой "Изоляции" людей, объявили подозрение. В дальнейшем мужчину будут заочно судить.
Источник: Нацполиция
Уроженец Бахмута в 2016 году присоединился к боевикам.
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Впоследствии его назначили охранником в тюрьме, которая расположена на территории бывшего завода изоляционных материалов.
Что делал боевик
Установили, что 42-летний тюремщик незаконно заключал людей с проукраинской позицией. Боевики держали пленников в нечеловеческих условиях, их часами пытали электрическим током. Оккупанты били и унижали пленных. Кроме того, фигурант использовал пленных для принудительных работ.
К слову, в тюрьму попадали как гражданские жители, так и украинские военнослужащие. Среди пострадавших были мужчины, женщины, а также пожилые люди.
Поэтому правоохранители открыли 4 уголовных производства.
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