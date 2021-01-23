В Станице Луганской 22 января пограничники нашли тайник с ручными гранатами. Опасную находку обнаружили в одном из подвальных помещений.

Как и где обнаружили пакет с боеприпасами

Пакет с боеприпасами нашли во время проведения обысков по месту жительства одного из местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Оперативные мероприятия проводили пограничники Луганского отряда совместно с работниками взрывотехнической службы области и сотрудниками СБУ.



Находку обнаружили в подвальном помещении / Фото Госпогранслужбы

Тайник обнаружили в деревянном ящике. Правоохранители получили оттуда:

почти 30 ручных гранат Ф-1;

три запала УЗРГМ;

один РПГ-18.



Тайник с ручными гранатами / Фото Госпогранслужбы

Уголовное производство

В полицию уже направлено уведомление об уголовном правонарушении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Боеприпасы изъяли сотрудники Национальной полиции.

К слову, похожую находку обнаружили пограничники Краматорского отряда 20 января в городе Константиновка, Донецкой области. В пакете среди снега были 332 патрона калибра 5,45 миллиметра, 21 патрон калибра 7,62 миллиметра и 7 пустых магазинов к автомату Калашникова.