В подвале на Луганщине нашли пакет с гранатами: фото
В Станице Луганской 22 января пограничники нашли тайник с ручными гранатами. Опасную находку обнаружили в одном из подвальных помещений.
Как и где обнаружили пакет с боеприпасами
Пакет с боеприпасами нашли во время проведения обысков по месту жительства одного из местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
К теме Скандал в СБУ: полковника задержали по подозрению в подготовке убийства генерала – фото
Оперативные мероприятия проводили пограничники Луганского отряда совместно с работниками взрывотехнической службы области и сотрудниками СБУ.
Находку обнаружили в подвальном помещении / Фото Госпогранслужбы
Тайник обнаружили в деревянном ящике. Правоохранители получили оттуда:
- почти 30 ручных гранат Ф-1;
- три запала УЗРГМ;
- один РПГ-18.
Тайник с ручными гранатами / Фото Госпогранслужбы
Уголовное производство
В полицию уже направлено уведомление об уголовном правонарушении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Боеприпасы изъяли сотрудники Национальной полиции.
К слову, похожую находку обнаружили пограничники Краматорского отряда 20 января в городе Константиновка, Донецкой области. В пакете среди снега были 332 патрона калибра 5,45 миллиметра, 21 патрон калибра 7,62 миллиметра и 7 пустых магазинов к автомату Калашникова.
Поделиться новостью