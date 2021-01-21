Пограничники Краматорского отряда 20 января обнаружили пакет с боевыми патронами в городе Константиновка Донецкой области.

Детали находки

Боеприпасы нашел наряд отдела пограничной службы "Бахмут". Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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В пакете были:

332 патрона калибра 5,45 миллиметра;

21 патрон калибра 7,62 миллиметра;

7 пустых магазинов к автомату Калашникова.

Все боеприпасы изъяли представители Национальной полиции.

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В МВД отмечают, что поддержка безопасности граждан в зоне вооруженного конфликта особенно актуальна, ведь здесь люди находятся в зоне высокого риска. Поэтому пограничники систематически обнаруживают и изымают из незаконного оборота оружие.

К слову: 15 января в Торецке, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили целый схрон с боеприпасами. Арсенал оружия нашли в одном из гаражей – неподалеку от жилых домов.