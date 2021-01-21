Пакет с боеприпасами обнаружили в снегу в Донецкой области: видео
Пограничники Краматорского отряда 20 января обнаружили пакет с боевыми патронами в городе Константиновка Донецкой области.
Детали находки
Боеприпасы нашел наряд отдела пограничной службы "Бахмут". Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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В пакете были:
- 332 патрона калибра 5,45 миллиметра;
- 21 патрон калибра 7,62 миллиметра;
- 7 пустых магазинов к автомату Калашникова.
Все боеприпасы изъяли представители Национальной полиции.
Пограничники нашли пакет с оружием в снегу в Донецкой области: видео
В МВД отмечают, что поддержка безопасности граждан в зоне вооруженного конфликта особенно актуальна, ведь здесь люди находятся в зоне высокого риска. Поэтому пограничники систематически обнаруживают и изымают из незаконного оборота оружие.
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