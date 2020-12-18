Государственное бюро расследований объявило подозрение командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову из-за падения самолета Ан-26 с курсантами под Харьковом. Следователи подозревают, что к управлению самолетом допустили человека без должного опыта.

Об объявлении подозрения сообщили во время пресс-конференции в Государственном бюро расследований 18 декабря, сообщает 24 канал.

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Сергею Дроздову вручили подозрение в халатном отношении к служебным обязанностям, которое повлекло тяжкие последствия. Если его вину удастся доказать, ему грозит от 2 до 5 лет за решеткой.

Также расследование проводят и по статье о бездеятельности военной власти. Здесь уже наказание несколько серьезнее – от 7 до 10 лет заключения.

Кроме того, сообщили о подозрении руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями. По версии Госбюро расследований, нарушения допустили как на стадии подготовки полета, так и во время самой авиакатастрофы.

Среди обвинений есть то, что на борт допустили людей, которые не имеют опыта и необходимых навыков полетов. Это курсанты и командир самолета, который не собирался управлять самолетом в ночное время.

Что известно о Сергее Дроздове? Он командует Воздушными силами Вооруженных сил Украины с июля 2015 года. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта. Ранее был летчиком во времена распада СССР – становления независимой Украины. В 2014 году попал под люстрацию, но впоследствии его восстановили в должности согласно изменениям в закон о люстрации, которые касались военных должностей. Сергей Дроздов награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.



Детали авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом / инфографика 24 канала