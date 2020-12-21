Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания относительно развития социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Кроме того, не верят люди и в наступление мира на Донбассе в следующем году.

Лишь 10% украинцев верят, что в 2021 году накажут коррупционеров. Об этом говорится в результатах опроса Фонда Демократической инициативы имени Илька Кучерива.

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Что украинцы думают об экономике в 2021 году

15% украинцев считают, что в 2021 году гривна будет стабильнее;

25% – ожидают роста благосостояния;

12% – уменьшения тарифов;

45% – преодоления эпидемии коронавируса.

Чего ожидает население в новом году

20% украинцев ожидают, что в 2021 году на Донбассе наступит мир;

10% – уменьшения уровня преступности;

18% – улучшения ситуации со справедливым правосудием.

Украинцы о политике в 2021 году

25% населения считают, что в следующем году возможны досрочные выборы президента;

33% – возможны досрочные выборы в Верховную Раду;

39% – возможна смена правительства в течение года.

Ожидание развития ситуации в 2021 году отличается у сторонников разных партий. Так, население, поддерживающее "Европейскую солидарность", меньше всего считает возможным наступление мира на Донбассе – лишь 12%. Среди сторонников "Батькивщины", "ОПЗЖ" и "Слуги народа" 24% – 29% людей верят в мир на востоке страны.

Кстати, в рост благосостояния больше всего верят сторонники "Слуги народа", а в смену правительства – сторонники "ЕС".

Обратите внимание! Опрос проводил Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии на протяжении 5 – 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 2 004 респондентов в возрасте от 18 лет опросили методом личного интервью face-to-face. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.