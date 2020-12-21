Ожидания украинцев от 2021 года преимущественно негативные: данные опроса
Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания относительно развития социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Кроме того, не верят люди и в наступление мира на Донбассе в следующем году.
Лишь 10% украинцев верят, что в 2021 году накажут коррупционеров. Об этом говорится в результатах опроса Фонда Демократической инициативы имени Илька Кучерива.
Интересно На зимние праздники у украинцев будет 3 длинных уикенда
Что украинцы думают об экономике в 2021 году
- 15% украинцев считают, что в 2021 году гривна будет стабильнее;
- 25% – ожидают роста благосостояния;
- 12% – уменьшения тарифов;
- 45% – преодоления эпидемии коронавируса.
Чего ожидает население в новом году
- 20% украинцев ожидают, что в 2021 году на Донбассе наступит мир;
- 10% – уменьшения уровня преступности;
- 18% – улучшения ситуации со справедливым правосудием.
Украинцы о политике в 2021 году
- 25% населения считают, что в следующем году возможны досрочные выборы президента;
- 33% – возможны досрочные выборы в Верховную Раду;
- 39% – возможна смена правительства в течение года.
Ожидание развития ситуации в 2021 году отличается у сторонников разных партий. Так, население, поддерживающее "Европейскую солидарность", меньше всего считает возможным наступление мира на Донбассе – лишь 12%. Среди сторонников "Батькивщины", "ОПЗЖ" и "Слуги народа" 24% – 29% людей верят в мир на востоке страны.
Кстати, в рост благосостояния больше всего верят сторонники "Слуги народа", а в смену правительства – сторонники "ЕС".
Поделиться новостью