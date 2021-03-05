В марте 2014 года проукраинские активисты организовали ряд мирных акций. Во время крымского сопротивления накануне непризнанного "референдума" под дулами российских солдат – события разворачивались очень быстро.

Бывший министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев отметил, что тогда о так называемом референдуме еще ничего не было известно. По его словам, некоторые люди даже считали, что цель – расширить полномочия АР Крым, но без разговора о выходе из состава Украины.

К теме Крым вернем, не исключено, что военным путем, – режиссер Джикаева

Сейчас Александру Лиеву въезд на полуостров запрещен, он находится в "черном списке" оккупационных властей. Бывший министр туризма Крыма рассказал, что когда начались разговоры о референдуме о независимости полуострова – не сразу понял, кому они выгодны и даже поддерживал эту идею.

Проукраинские активисты ждали помощи

Однако режиссер Галина Джикаева – активная участница сопротивления на полуострове. Как только туда зашли российские военные, она вместе с землячками организовала движение "Женщины Крыма за мир".

В общем, тогда они провели 4 мирных выступления. Джикаева вспомнила, что уже тогда понимала – Киев вряд ли чем-то сможет помочь крымчанам.

Люди, которые не очень понимали, но очень любили Украину и хотели остаться в ее составе – до последнего верили, плакали, молились, в разговорах, "все, нам помогут, так не может быть, ну не может такого быть, чтобы нас бросили",

– вспомнила театральный режиссер Джикаева.

По ее словам, тогда были большие надежды на мирное и справедливое окончание соответствующих событий, но этого не произошло.

Россия стягивала военных на границе с Украиной

Тогда исполняющим обязанности президента был Александр Турчинов. Вспоминая аннексию семилетней давности, он отметил, что опасность была не только в Крыму, ведь пылал весь юго-восток из-за операции российских спецслужб "русская весна".

На границы с Украиной Россия стянула более 200 тысяч военных. В то же время украинская армия была практически небоеспособной.

Хочу подчеркнуть, что угроза, которую признало военное руководство тогда, была главная именно с севера и востока. В те дни мы ожидали наступление, вторжение российских войск на Киевском, Харьковском и Донецком стратегических направлениях,

– рассказал Турчинов.



Александр Турчинов: "Украина ожидала наступление" / Фото 24 канала

Есть ли у Украины четкий план деоккупации

Эксперты отметили, что полноценно говорить о возвращении Крыма в Украину можно будет, когда Кремль окончательно ослабнет под санкциями. Кроме того, сначала Киеву стоит разработать четкий план деоккупации.

Обратите внимание Главная задача – вернуть Крым, – заместитель Кулебы назвала стратегии "Крымской платформы"

Сейчас в государстве продолжается работа над "Крымской платформой" – это дипломатическая инициатива, которая должна способствовать деоккупации полуострова. Ее уже поддержали США, Франция и Британия.

Это может произойти исключительно в условиях, если мы будем действовать, эти действия лежат в плоскости дискурса. Я абсолютно убеждена, что если мы как страна не будем инициировать подобные действия, мы не придем к финальной точке, а мы понимаем, что наша главная цель – это деокупация,

– сообщила заместитель главы МИД Эмине Джапарова.



Эмине Джапарова: "Главная цель – это деоккупация" / Фото МИД Украины

Через 7 лет после оккупации Крыма Россией перед украинским государством встает еще один вопрос: "Как освободить от российских наемников еще и Донбасс".

Эксперты заверили, что это две совершенно разных задачи и решать их надо отдельно. Однако, никакой целостной и жизнеспособной концепции ни властные структуры, ни общественные активисты до сих пор не обнародовали.