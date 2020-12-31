Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает от будущих отношений с новой администрацией американского президента драйва и динамики. В то же время вопрос визита президента в Вашингтон есть на повестке дня.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ТСН. По его словам, на повестке дня также всегда есть вопрос визита американского президента в Украину.

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В то же время Кулеба считает, что не стоит заниматься фетишизацией визитов.

По словам министра, хоть в 2020 году подобных контактов и не было, все же удалось достичь многих положительных результатов в украинско-американских отношениях.

Я убежден, когда президент Зеленский встретится с президентом Байденом, они найдут общий язык. Байден увидит в Зеленском искренность относительно дела трансформации Украины. И я верю, что это будут хорошие отношения,

– подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба отметил, что Украина в ближайшем будущем ожидает от США помощи в реализации реформ. Также приоритетным является вопрос отношений в экономической сфере – инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавить еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", – добавил глава МИД.

Поедет ли Зеленский на инаугурацию Байдена

По словам Кулебы, еще никто в мире не получил приглашения на инаугурацию новоизбранного президента США Джо Байдена. Формат проведения церемонии еще определяется.

"Мы не знаем, что решат Соединенные Штаты. Но инаугурация будет происходить в условиях пандемии, и мы, безусловно, примем то решение и тот формат, который будет утвержден Вашингтоном", – отметил министр.

Обратите внимание! Джозеф Байден уже фактически гарантировал себе победу на президентских выборах в США. Большинство представителей коллегии выборщиков проголосовали за него.



Результаты этого голосования 6 января еще должен утвердить Конгресс США, а вот сама инаугурация должна состояться 20 января – это традиционная дата в американской политической культуре.