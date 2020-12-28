Надеемся на особое качество сотрудничества, – Кулеба об отношениях с администрацией Байдена
Украина планирует выйти на новый уровень сотрудничества с США за время президентства Джо Байдена. В МИД Украины отмечают, что новый глава Белого дома хорошо знает и понимает наше государство.
Байден – первый глава Белого дома, который хорошо понимает Украину
Байден стал первым президентом США с хорошим пониманием украинской ситуации. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Internationale Politik.
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За время своего пребывания на посту вице-президента он уделил Украине большое личное внимание. Мы очень ценим это,
– отметил Кулеба.
Во времена Трампа тема Украины была очень острой
Что касается предшественника Байдена в должности – Дональда Трампа, то, по словам главы МИД, именно в начале его президентства тема Украины стала очень острой в США.
В украинском дипведомстве уверены, что из-за этого основа отношений между Киевом и Вашингтоном не пострадала и наша страна до сих пор пользуется поддержкой, как республиканцев, так и демократов.
Пока это продолжается, мы можем быть уверены, что наши отношения будут хорошо развиваться. Однако при Байдене мы надеемся на новое, особое качество сотрудничества,
– добавил Кулеба.
Что говорил Зеленский об ожиданиях от сотрудничества с Байденом
Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский в интервью NYT рассказал о своих ожиданиях от сотрудничества с новым презиеднтом США. Зеленский считает, что Вашингтон может помочь Украине с урегулированием ситуации на Донбассе, а также деоккупацией украинских территорий.
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