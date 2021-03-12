Россия отобрала у Украины Крым не в 2014 году, а как минимум в 2010 году, когда подписала с Виктором Януковичем Харьковские соглашения. Так считает ведущий "Pro Новостей" Артем Овдиенко.

По его мнению, отличие лишь в том, что до 2014 года Россия еще платила Украине "отступные" за отобранный Крым. В частности, скидкой на свой газ и жалованьем за военные базы.

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Последствия Харьковского соглашения

По его словам, потом она поняла, что можно больше и не платить. Овдиенко отметил, какие последствия имели Харьковские соглашения.

В 2010 году ими Украина налицо продемонстрировала России, что за Крым не держится, что соглашается в Крыму на пребывание чужой армии, а значит не слишком тот Крым ценит,

– отметил Овдиенко.

Журналист отметил, что тогдашняя украинская власть "Януковича-регионалов" продемонстрировала, что готова Крым за деньги, за газ, за скидку – продать.



Кто голосовал за Харьковские соглашения / инфографика 24 канала

Россия хотела "намахать" Украину

"То есть вполне логично, как по мне, что уже тогда Россия пришла к пониманию: как минимум Крым у Украины можно купить, а как максимум – при покупке попробовать Украину "намахать", чтобы вообще ничего не платить", – сказал Овдиенко. Он также добавил, что:

с 2010 года Россия платила Украине за Крым – скидкой на газ и деньгами за размещение военных баз;

а с 2014 года платить перестала, забрав силой весь Крым.

Заметим! Всего за подписание соглашений проголосовали 236 депутатов.

Ведущий 24 канала рассказал о последствиях Харьковских соглашений: смотрите видео

Что такое Харьковские соглашения?