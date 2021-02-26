Ответственность за невыполнение решений СНБО: Зеленский подписал указ
Президент Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий ответственность за невыполнение решений СНБО. Таким образом глава государства ввел в действие предыдущее решение СНБО.
Источник:указ президента
Контролировать их выполнение будет секретарь СНБО.
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Что предусматривает решение СНБО
- Кабинет министров должен обеспечивать выполнение решений СНБО, которые ввел в действие Зеленский. Премьер должен взять это под личный контроль.
- Кроме того, правительство должно принять меры по привлечению к ответственности виновных, если решение не выполнят.
Что решили на предыдущих заседаниях СНБО
- 2 февраля СНБО применил санкции против соратника Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Поэтому его телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали.
- 19 февраля СНБО наложил санкции еще на нескольких человек. В частности, на самого Медведчука и его жену Оксану Марченко.
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