Російське МЗС вдалося до чергової порції пропаганди, заявивши буцімто війна на Донбасі "стала наслідком політики українізації". На це вже відреагували в українському дипломатичному відомстві й порадили росіянам захистити мови народів, що живуть на території Росії.

Своими пропагандистскими высказываниями российский МИД прокомментировал статью французского издания La Monde, которая получила название "Языковая битва в Украине".

Интересно Русский язык принадлежит и украинцам, – Аваков сделал скандальное заявление

Хотя, казалось бы, Россия здесь ни при чем – французское издание писало об Украине. Но россияне решили, что им необходимо вмешаться.

Оккупацию Донбасса и Крыма МИД России назвал "восстанием" и "референдумом" соответственно и заявил, что они "стали следствием политики украинизации".

Зато само издание метко отметило, что активная популяризация украинского языка началась именно после агрессии России.

Ответ Украине

Реакция Украины на российскую пропаганду не заставила себя долго ждать. Одним из первых отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Спасите чукотский язык,

– коротко заявил дипломат.

Таким образом он намекнул, что в России угнетению подвергаются любые языки коренных народов, кроме русского. Так, по переписи 2010 года, чукотским языком владеют лишь немногим более 5 тысяч россиян.

Но это не единственный язык, который страдает от русификации. Например, недавно случился курьез с языком коми. В одноименной республике не смогли осудить активиста, потому что никто в зале суда не понимал его языка, который, к слову, в республике имеет статус государственного.