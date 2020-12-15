Основные параметры бюджета на 2021 год совпадают с оценками специалистов Международного валютного фонда. Так считает глава Минфина Сергей Марченко. По его словам, планируется также постепенное сокращение дефицита бюджета до 2023 года.

Речь идет о сокращении до 4-4,5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% ВВП в 2023 году. Об этом Марченко рассказал во время выступления в Раде перед голосованием за Госбюджет, пишет 24 канал.

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Мы продолжаем двигаться в рамках сотрудничества с МВФ. В общем параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, а это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении,

– подчеркнул министр.

По его словам, между первым и вторым чтением проработали более 2000 поправок депутатов, а также были учтены парламентские предложения на более чем 14 миллиардов гривен

"Для нас было важно сохранить определенные президентом и правительством приоритеты, которые были поддержаны народными депутатами, и при этом снизить уровень дефицита бюджета, придерживаясь принципов сбалансированности и реалистичности", – добавил Марченко.

По словам министра, в результате дефицит госбюджета уменьшился с 6 до 5,5%, составив 246,6 миллиарда гривен. Таким образом, дефицит бюджета между первым и вторым чтением уменьшился на 23,7 миллиарда гривен.



Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум в 2021 году / Инфографика 24 канала

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