Оттепель и штормовые ветры: украинцев предупредили о новой опасности
С четверга, 21 января, в Украине начинается оттепель. Однако украинцам придется мириться с сильным ветром. На Западе спасатели даже объявили о желтом уровне опасности.
В Украину направляется теплая воздушная масса. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
Актуально В Украину снова придет похолодание: когда и где ударят морозы
Идет новая воздушная теплая масса, холод будет упираться, поэтому может усиливаться ветер – укутывайте шею плотнее,
– предостерегла Диденко.
На всей территории Украины происходит переход от морозов к потеплению. Средняя температура в четверг, 21 января, в стране – +6 градусов тепла. Почти во всех областях началась оттепель.
В каких областях самая сложная ситуация
Самые сильные порывы ветра синоптики прогнозируют в западных регионах. Там объявили о желтом уровне опасности. Речь идет о таких областях:
- Волынской;
- Ровненской;
- Хмельницкой;
- Закарпатской;
- Черновицкой;
- Ивано-Франковской;
- Тернопольской.
Поделиться новостью