С четверга, 21 января, в Украине начинается оттепель. Однако украинцам придется мириться с сильным ветром. На Западе спасатели даже объявили о желтом уровне опасности.

В Украину направляется теплая воздушная масса. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

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Идет новая воздушная теплая масса, холод будет упираться, поэтому может усиливаться ветер – укутывайте шею плотнее,

– предостерегла Диденко.

На всей территории Украины происходит переход от морозов к потеплению. Средняя температура в четверг, 21 января, в стране – +6 градусов тепла. Почти во всех областях началась оттепель.

В каких областях самая сложная ситуация

Самые сильные порывы ветра синоптики прогнозируют в западных регионах. Там объявили о желтом уровне опасности. Речь идет о таких областях: