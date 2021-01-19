Несмотря на то, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого отстранили, он все же пытается попасть на работу. Работники госслужбы законно не пускают его. Впрочем, даже в отсутствие главы КСУ на рабочем месте, его обязанности перенимают.

То есть, без присутствия Тупицкого в суде – работа не остановится. Об этом в эфире 24 канала сказал Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном Суде.

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О "блокировке" работы КСУ

Сам Тупицкий заявлял: то, что его не пускают на работу, "приводит к блокированию всего органа". Впрочем, представитель президента в КСУ подчеркнул, что в требованиях закона о выполнении административных функций Конституционного суда все четко прописано.

► Следствие отстранения Тупицкого – невозможность исполнения им полномочий. Поэтому в случае отсутствия главы КСУ, его полномочия выполняет заместитель.

► Если по уважительным причинам его нет, то обязанности перенимает самый старший по возрасту судья КСУ.

То есть, закон прописан так, что отсутствие Тупицкого на рабочем месте никак не блокирует или делает невозможной работу Конституционного суда,

– объяснил Вениславский.

Тупицкого не пускают в здание КСУ

Тупицкого не пускают работники Госохраны. По словам Вениславского, они выполняют требования действующего законодательства – Закона Украины и указа президента. Этим они и руководствуются.

"Если указом президента г-н Тупицкий отстранен от должности судьи, то никаких правовых оснований находиться в здании суда в настоящее время он не имеет", – отметил Вениславский.

Отстранение Тупицкого: главное

Под руководством Тупицкого КСУ отменил ответственность за недостоверное е-декларирование чиновников.

В конце декабря судьи объявили подозрение в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

Речь идет о деле относительно приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Прокуроры обратились с ходатайством к президенту об отстранении Тупицкого.

29 декабря Зеленский подписал соответствующий указ.

КСУ возмутился и раскритиковал решение президента. Суд назвал его юридически неправомерным.



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