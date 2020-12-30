Жесткий ответ КСУ президенту Зеленскому: появилась реакция ОПУ
В Офисе Президента прокомментировали последние заявления Секретариата Конституционного Суда об отстранении председателя органа Александра Тупицкого. В КСУ убеждают, что Зеленский якобы нарушил свои конституционные полномочия.
Отстранение Тупицкого: что говорят в ОПУ о громких заявлениях Конституционного Суда
В ОПУ отметили, что закон Украины о Конституционном Суде, регламент КСУ и положение об официальном вебсайте четко определяют, какую информацию можно размещать на официальных ресурсах КСУ. Об этом Офис Президента написал в своем телеграм-канале.
К теме Указ президента является юридически ничтожным, – в КСУ против отстранения Тупицкого
"Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте КСУ сообщения правового департамента Секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного Суда правовым департаментом", – отметили в администрации украинского президента.
В президентском офисе добавили, что размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ.
Любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожны. А чиновников, которые дали распоряжение на их размещение, следует привлечь к юридической, в том числе – уголовной ответственности,
– заявили в ОПУ.
В Зеленского уточнили, что такое наказание они должны получить за присвоение полномочий Конституционного Суда.
Обратите внимание "Пленки" Тупицкого дают основания для его отстранения, – представитель Зеленского в КСУ
Что этому предшествовало
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ на 2 месяца.
- Причиной стало то, что Тупицкий проигнорировал вызов в Офис генпрокурора. Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суд путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- Кроме того, ранее КСУ под председательством Тупицкого отменил антикоррупционную реформу в Украине. Такое решение едва не стоило стране безвиза и сотрудничества с МВФ.
- После в КСУ заявили, что указ Зеленского об отстранении является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению.
- Также в суде уверяют, что решение президента противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине и конституционным принципам деятельности КСУ. Поэтому в суде призвали президента немедленно отменить указ.
- В то же время судьи Конституционного Суда 5 января запланировали сборы. На них рассмотрят указ Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого.
Поделиться новостью