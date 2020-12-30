В Офисе Президента прокомментировали последние заявления Секретариата Конституционного Суда об отстранении председателя органа Александра Тупицкого. В КСУ убеждают, что Зеленский якобы нарушил свои конституционные полномочия.

Отстранение Тупицкого: что говорят в ОПУ о громких заявлениях Конституционного Суда

В ОПУ отметили, что закон Украины о Конституционном Суде, регламент КСУ и положение об официальном вебсайте четко определяют, какую информацию можно размещать на официальных ресурсах КСУ. Об этом Офис Президента написал в своем телеграм-канале.

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"Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте КСУ сообщения правового департамента Секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного Суда правовым департаментом", – отметили в администрации украинского президента.

В президентском офисе добавили, что размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ.

Любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожны. А чиновников, которые дали распоряжение на их размещение, следует привлечь к юридической, в том числе – уголовной ответственности,

– заявили в ОПУ.

В Зеленского уточнили, что такое наказание они должны получить за присвоение полномочий Конституционного Суда.

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Что этому предшествовало