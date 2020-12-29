Конституционный Суд планирует собраться на специальное пленарное заседание. Его соберут из-за указа президента Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от работы судьей на 2 месяца.

Такова реакция Конституционного Суда на указ президента. Об этом говорится в сообщении на сайте институции.

Важно Тупицкого отстранили от должности судьи КСУ

Там отмечают: президент может отстранять от должности лиц, которых назначает, но согласно Конституции Украины, решение об увольнении судьи КСУ принимается исключительно судом на специальном пленарном заседании.

Ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание,

–говорится в сообщении.

Заметим, что указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ президент Зеленский подписал вечером 29 декабря. Глава государства подчеркнул, что подписал документ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса.