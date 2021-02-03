Возможность отставки правительства и Зеленского, роспуск Рады: как к этому относятся украинцы
Большинство украинцев поддерживают идею отставки действующего правительства и роспуска Верховной Рады. Однако тех, кто выступает за отставку Владимира Зеленского, меньше.
Источник: КМИС
Отношение к отставке Кабинета Министров, досрочным парламентским и президентским выборам у большинства опрошенных положительное. Украинцы выражают желание смены власти.
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Что украинцы думают об отставке правительства и Зеленского, роспуске Рады
- Идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабинета Министров скорее или полностью поддерживают 55,4% респондентов. Зато против этого 29,2%, а 15,4% не смогли ответить на вопрос
- Идею роспуска парламента и проведения внеочередных выборов скорее или полностью поддерживают 60,7% респондентов. Не поддерживают – 27,7%, а 11,5% затруднились ответить на вопрос.
- Идею отставки президента Владимира Зеленского и проведения внеочередных выборов скорее или полностью поддерживают 47,6% опрошенных. Не поддерживают – 41,1%, а 11,4% не смогли ответить на вопрос.
Как украинцы относятся к смене правительства, Рады, президента / Скриншот из сайта КМИС
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Что известно об опросе?Его КМИС проводил с 27 января по 1 февраля. Путем интервью опросили 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет из 86 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме Крыма). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%; 2,5% – для показателей, близких к 25%; 1,9% – для показателей, близких к 12%; 1,3% – для показателей, близких к 5%.
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