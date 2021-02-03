Большинство украинцев поддерживают идею отставки действующего правительства и роспуска Верховной Рады. Однако тех, кто выступает за отставку Владимира Зеленского, меньше.

Источник: КМИС

Отношение к отставке Кабинета Министров, досрочным парламентским и президентским выборам у большинства опрошенных положительное. Украинцы выражают желание смены власти.

Читайте также Обновленный президентский рейтинг: сколько украинцев поддерживают Зеленского

Что украинцы думают об отставке правительства и Зеленского, роспуске Рады

Идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабинета Министров скорее или полностью поддерживают 55,4% респондентов . Зато против этого 29,2%, а 15,4% не смогли ответить на вопрос

и формирования нового Кабинета Министров скорее или полностью . Зато против этого 29,2%, а 15,4% не смогли ответить на вопрос Идею роспуска парламента и проведения внеочередных выборов скорее или полностью поддерживают 60,7% респондентов . Не поддерживают – 27,7%, а 11,5% затруднились ответить на вопрос.

и проведения внеочередных выборов скорее или полностью . Не поддерживают – 27,7%, а 11,5% затруднились ответить на вопрос. Идею отставки президента Владимира Зеленского и проведения внеочередных выборов скорее или полностью поддерживают 47,6% опрошенных. Не поддерживают – 41,1%, а 11,4% не смогли ответить на вопрос.



Как украинцы относятся к смене правительства, Рады, президента / Скриншот из сайта КМИС

Советуем ознакомиться "Слуга народа" снова в тройке лидеров: сколько партий проходят в Раду – свежий рейтинг