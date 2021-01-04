Новый год обещает много громких отставок и завершений карьер политиков высшего эшелона – мир в 2021 году существенно изменится. Украину также ждут большие метаморфозы.

Чуть больше двух недель отделяют нас от расставания с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Его каденция была скандальной, его уход тоже полон эпатажа, и после 20 января многие миллионы землян вздохнут с облегчением.

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2021 год избавит планету от самого неоднозначного западного лидера. Но, по иронии судьбы, в том же 2021-м нам предстоит проститься и с противоположностью президента Трампа: многолетним канцлером ФРГ. Ангела Меркель – это целая эпоха в истории современной Европы. Это респектабельность, ответственность, стабильность. Это поддержание европейского единства в самые трудные моменты, а в последнее время – неформальное лидерство во всем западном мире.

Сегодня никому неведомо, будет ли найдена адекватная замена фрау Меркель. Словом, проводы непредсказуемого Дональда уравновешиваются прощанием с надежной Ангелой.

Подобная двойственность касается не только несомненных, но и вероятных кандидатов на выход в 2021 году.

Так, на постсоветском пространстве главной интригой остается судьба Александра Лукашенко. Белорусский диктатор утратил легитимность в глазах белорусского общества, отвергается Западом, не вызывает энтузиазма в Москве, однако покидать свой пост пока не собирается. В канун Нового года Бацька озвучил критерии возможного ухода: "Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране". Фактически правление Лукашенко становится своеобразным экспериментом: сможет ли удержаться у власти человек, не имеющий никакой другой опоры, кроме карательных органов? 2021-й должен внести ясность.

Но кресло шатается и под антиподом Бацьки в СНГ – армянским премьером-реформатором Николом Пашиняном. Причем его премьерство тоже можно рассматривать как необычный эксперимент: можно ли проводить реформы, оставаясь в политической орбите РФ? Можно ли бороться с коррупцией, будучи российским союзником? Результаты оказались не слишком обнадеживающими. Во время новой Карабахской войны «союзная» Армения была брошена Кремлем, и ее разгром рассматривается в Москве как наказание за бархатную революцию 2018-го. А возможный уход революционера Пашиняна серьезно ударит по постсоветским иллюзиям.

Наша страна также встречает 2021-й в атмосфере неопределенного дуализма.

С одной стороны, среди вероятных кандидатов на вылет – действующий премьер Шмыгаль. Глава правительства аккумулирует негатив, и в новом году концентрация этого негатива окажется вполне достаточной, чтобы эффектно пожертвовать Денисом Анатольевичем. Не менее удобен министр здравоохранения Степанов, которого можно еще раньше сделать крайним за провалы в борьбе с коронавирусом. При этом оба высокопоставленных чиновника не пользуются симпатией и уважением среди украинской общественности. И в случае отставки провожать их будут не с сожалением, а скорее со злорадством.

Но с другой стороны, 2021 год не отменяет ни кадрового реванша, ни сведения персональных счетов на Банковой, ни атак на антикоррупционные структуры.

К примеру, директор НАБУ Сытник тоже находится в зоне риска, и его возможное увольнение вызовет совершенно другие эмоции: как у активной части украинского общества, так и у наших западных партнеров.

Ни Украина, ни мир не могут надеяться, что в новом году приятных прощаний будет больше, чем тревожных. У нет нас гарантии, что на смену плохим придут хорошие, а на смену неплохим – не худшие. Но стоит утешаться тем, что хотя бы одного из выбывших в 2021-м точно заменит опытный и авторитетный Джо Байден.