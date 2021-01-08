Сегодня в городах Украины не открылась магазины одежды, бытовых товаров и книжные магазины. Львовские кофейни работают на вынос, но когда видят камеры – закрываются на перерыв.

Также нет людей и в заведениях питания. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Как работают учреждения во Львове

Своих постоянных клиентов предупредили об ограничительных мерах. Работают только на доставку или самовынос.

Люди приходят, в нас на месте заказывают и ждут на улице, пока мы им выдадим заказ. Или же звонят предварительно и приходят, когда их заказ уже готов,

– рассказал администратор доставки заведения Артур.

Рождественская ярмарка работает по новым правилам. С сегодняшнего дня, 8 января, сувениры там под запретом. Торговые палатки с таким товаром закрыты. Зато еду и напитки дают с собой, но только тем, кто в маске.



На ярмарке во Львове запретили сувениры / Скриншот с видео

Работа транспорта

Транспорт курсирует по расписанию. Впрочем, доступны только сидячие места и пассажиров запускают только в масках. Карантинные меры безопасности львовяне понимают и честно соблюдают.

Локдаун в Харькове

В Харькове новогоднюю ярмарку в центре свернули. Желающим отпраздновать на площади Свободы послерождественские дни из развлечений пока оставили только фото на фоне елки и каток.

"Мы пришли ребенку елку показать, мы не собирались здесь ни есть, ни пить. Наоборот, хорошо – людей мало, есть дистанция", – отметили посетители.

Режим "на вынос"

Еще накануне можно было посидеть за столиками возле палаток или взять глинтвейн на вынос. Сейчас предприниматели сворачиваются, хотя, если бы не локдаун, работать должны были еще 10 дней.



Очереди в заведение в Харькове / Скриншот с видео

Кафе, как и весной, перешли в режим "на вынос". На раздаче заказов – очереди. Непродовольственные магазины частично закрыты. У многих – ограничительными лентами закрыли часть товаров. И вот такие табу на отдельные товары горожане считают фарсом.

Можно было еще эти 3 дня продлить, и люди бы отдохнули. Вчерашний день – это был просто ужас – во всех магазинах, парках, на катке,

– отметила харьковчанка Ольга.

Городской транспорт курсирует без изменений, но заполненными должны быть только сидячие места. Водителей же впервые обязали выдавать маски тем пассажирам, кто забыл средства защиты.

Ситуация в Донецкой области

А в Донецкой области местным школьникам придется учиться во время локдауна. В большинстве школ перешли на дистанционные уроки. В меньшинстве – решили перенести зимние каникулы на период карантина.



Большинство школ в Донецкой области перешли на дистанционное обучение / Скриншот с видео

"По дистанционной форме обучения все учителя уже получили рекомендации. Мы будем контролировать сайты заведений, делать опросы, насколько удовлетворяет или не удовлетворяет такой процесс", – отметила директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева.